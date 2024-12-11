Salud Mental: "Es preocupante la angustia en niños y adultos"

El médico psiquiatra, Gustavo Gómez (MP 2316) dialogó en el programa Mucho Humo de El Litoral Radio sobre los diversos aspectos relacionados con la salud mental en el contexto del cierre de año.

Gómez brindó su visión sobre el fenómeno de la "cabeza quemada" y el estrés laboral, además del impacto acumulado de las exigencias laborales y personales.

Además, señaló que la frustración derivada de los gastos excesivos asociados a las fiestas y los desafíos económicos amplifica "el malestar emocional", especialmente en un período caracterizado por la hiperestimulación y las expectativas sociales.

El especialista enfatizó la relación entre estas tensiones y el aumento de consumos problemáticos.

Según Gómez, es fundamental promover estrategias de autocuidado durante todo el año y establecer límites saludables para afrontar estas presiones y minimizar el impacto en la salud mental.

"Lamentablemente el parámetro económico es algo que uno tiene muy presente, a veces se prioriza sobre otras cuestiones. En lo que tiene que ver en la salud mental hay otras cosas que tenemos que administrar mejor como la ansiedad, el estrés, preocupación", concluyó el especialista.