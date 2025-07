El testimonio de una correntina en Miami: "Ver a la Selección fue un sueño cumplido"

Valeria Cavalieri tuvo la oportunidad de ver la final contra Colombia junto a su pareja, su hijo y su sobrina. "Es increíble porque cuando empezó el partido, eras familia con todos los argentinos", mencionó la correntina oriunda de Esquina, en Hoja de Ruta.

"Los hinchas no se iban de la cancha, ni los jugadores. La anécdota es que una persona de seguridad se acercó y me preguntó "el evento ya terminó, ¿por qué no se van?", señaló Valeria entre risas.

Sobre los inconvenientes en la cancha dijo que "entramos justo cuando todo empezó". "Se metían por todos lados y cuando empiezan a abrir las puertas e ingresar era impresionante porque en los sectores ya no podías caminar", señaló.

"La gente de seguridad no entendía lo que estaba pasando", dijo. Explicó que también le llamó la atención que no hubieron controles en los ingresos sobre portación de armas, incluso luego del atentado contra el ex presidente Donald Trump. "La Policía no actuó bien", agregó.

Valeria tuvo la oportunidad de vivir este momento con su hijo de 13 años. "Para él fue un sueño cumplido y para nosotros también. Somos una familia futbolera", agregó.

Destacó que los festejos continúan en Miami y la algarabía celeste y blanca tiñe las calles de Estados Unidos.

