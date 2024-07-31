¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

San Cayetano defensa del consumidor Paso de los Libres
Reducción de gastos

Juan Pujol tendrá su parque de paneles solares: el impulso de una cooperativa local

La energía será repartida entre 1200 usuarios y reducirá los gastos de la cooperativa, según indicó a Hoja de Ruta Daniel Ciucio, presidente de la institución. 

Por El Litoral

Miércoles, 31 de julio de 2024 a las 10:57

La localidad de Juan Pujol tendrá un parque de paneles solares fotovoltaicos en el predio de la Cooperativa Aguará. La energía será repartida entre 1200 usuarios y reducirá los gastos de la cooperativa, según indicó a Hoja de Ruta Daniel Ciucio, presidente de la institución. 

"Estamos trabajando en lo que es la construcción de una central fotovoltaica que va a estar emplazada bien en el acceso a la localidad, que es la ruta de acceso a mi pueblo. Estamos trabajando en eso junto a la Secretaría de Energía", señaló. 

Para el profesional el contexto es clave. "Estamos en un contexto donde se están quitando los subsidios en la energía. Esto va a hacer que, por lo menos, podamos ahorrar un poco de dinero en la compra ya que vamos a estar generando energía propia", sostuvo. "Eso va a impactar positivamente en lo que es la economía de la cooperativa principalmente", resaltó. 

La Cooperativa Aguará tiene 56 años de historia.  "El parque solar tendrá la potencia de un poco más de 200 KVA de producción", destacó al respecto. 

"La energía se va a inyectar a nuestras redes, lo que va a significar que déjemos de comprar energía a nuestro proveedor", mencionó. 

"Eso lo reparten entre 1200 usuarios", destacó Ciucio sobre el destino de la energía. 

Mirá la nota completa

