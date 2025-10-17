Presentan “El Cultor del Chamamé”, un libro que rescata la historia de Juancito Güenaga

La gestora cultural y autora Gabriela Basualdo presentó su nuevo libro El Cultor del Chamamé, una obra escrita junto a Arturo Luna y editada por Moglia Ediciones, que rinde homenaje al músico Juancito Güenaga.

“El libro reúne los testimonios de amigos, colegas, productores y músicos que compartieron escenarios y momentos de vida con Juancito. Es un rescate amoroso de una persona genuina, fiel a su estilo, a su maestro Tarragó Ros y a los valores de un chamamecero honesto, respetuoso y trabajador”, contó Gabriela en diálogo con Hoja de Ruta.

La publicación, que fue declarada de interés cultural por la Legislatura de Corrientes a partir de un proyecto impulsado por Ariel Báez, reúne más de veinte voces del chamamé: desde Luisito Moulín y Diego Gutiérrez hasta Gustavo y Marcela Miqueri, entre otros artistas que dejaron su huella junto al recordado acordeonista.

Basualdo destacó que esta obra “también se inscribe dentro de las medidas de salvaguarda del chamamé”, entendidas como acciones para preservar y difundir el patrimonio cultural inmaterial reconocido por la UNESCO. “No se trata solo de disfrutar el chamamé, sino de trabajar para sostener su historia y su memoria”, afirmó.

El libro se presentará el miércoles 29 de octubre a las 19:30, en la Peña Chamamecera 1588 (Junín y España), con entrada libre y gratuita. La jornada será un encuentro con música en vivo, artistas invitados y un emotivo repaso por la trayectoria de Guenaga.

“Primero hay que homenajear a quienes hicieron grande al chamamé. Juancito Buenaga fue un autodidacta del campo que, sin profesor, se convirtió en un baluarte de nuestra música. Este libro rescata esa historia, las glosas, las amistades y los valores que lo acompañaron toda la vida”, cerró Basualdo.

El Cultor del Chamamé ya se encuentra disponible en Moglia Ediciones, La Rioja 755, Corrientes Capital.

