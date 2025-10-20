Jornada sobre drones en Corrientes: impulsan la tecnología en el campo

El INTA Corrientes, junto al Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica, realizará este martes una jornada sobre el uso de drones en la producción agropecuaria, que reunirá a productores, técnicos, empresas y universidades en la estación experimental ubicada cerca de la localidad de El Sombrero.

El encuentro comenzará a las 9 de la mañana, con más de cien inscriptos y la participación de autoridades provinciales, instituciones académicas y empresas tecnológicas. “Buscamos mostrar cómo la aplicación de estas herramientas permite mejorar la eficiencia y sostenibilidad de la producción”, explicó en Hoja de Ruta el ingeniero agrónomo y doctor en Ciencias Agrarias Dietmar Kurtz, coordinador de Investigación y Desarrollo Tecnológico del INTA Corrientes.

Durante la mañana se presentarán casos concretos de uso de drones en ganadería, monitoreo ambiental y cultivos como el arroz y el forestal, con métricas sobre resultados productivos. Por la tarde, se realizará una exposición dinámica, donde las empresas mostrarán el funcionamiento de los equipos y su potencial para el control de malezas, plagas y recursos hídricos.

“Es un mix perfecto entre la parte científica y la aplicación práctica. A la mañana se presentan resultados y a la tarde se ve en campo cómo se aplican”, destacó Kurz. Entre los expositores estarán especialistas de PLP Group, La Calandria, IBC e Inta Mercedes, además del acompañamiento de la UNNE, el municipio de El Sombrero, Rotary, el Banco de Corrientes y el Ministerio de Producción.

La jornada también incorporará un enfoque ambiental, con ponencias sobre el uso de drones para el monitoreo de humedales y detección de especies exóticas invasoras. “Queremos mostrar que esta tecnología no solo potencia la productividad, sino también el cuidado del ambiente”, subrayó el investigador.

