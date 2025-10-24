Elecciones en Esquina: el Centro de Cómputos Provincial realizará el escrutinio provisorio

Este domingo, los vecinos de Esquina elegirán intendente y concejales, en la única elección municipal desdoblada de la provincia. El Centro de Cómputos Provincial será el encargado del recuento informático provisorio, que se pondrá en marcha desde las 18 horas.

“Vamos a estar trabajando con los datos que lleguen desde las 77 mesas de Esquina, en las dos categorías locales: intendente y concejales”, explicó en Hoja de Ruta Chani Lezcano, responsable del Centro de Cómputos Provincial.

“Es una elección mucho más acotada que la provincial del 31 de agosto, por lo que esperamos un escrutinio rápido y sin mayores demoras”, agregó.

Lezcano recordó que, aunque por costumbre los resultados se difunden a partir de las 21, la Junta Electoral tiene potestad para definir el horario exacto de publicación. “Quizás esta vez se conozcan los resultados completos mucho antes, porque son pocas mesas y el sistema es más simple”, adelantó.

Además, destacó que la subsecretaría a su cargo continúa trabajando en el desarrollo de servicios digitales provinciales, con el objetivo de facilitar los trámites y reducir la necesidad de traslados a la capital.

“La tecnología tiene que servir para que los correntinos vivan mejor. Ya más del 90% de los registros y servicios de la provincia están digitalizados. Queremos que cada ciudadano pueda hacer sus gestiones desde cualquier punto del territorio, sin colas ni gastos innecesarios”, sostuvo.

El funcionario también mencionó que el Ministerio de Ciencia y Tecnología y las áreas técnicas del Gobierno provincial avanzan en proyectos de geolocalización, monitoreo ambiental, plataformas educativas y predicción de incendios e inundaciones mediante el uso de inteligencia artificial y satélites.