Goya: acuerdo de último momento por el Teatro Solari y reclamo por una solución definitiva

El municipio de Goya y los propietarios del histórico Teatro Solari alcanzaron un acuerdo a último momento que permitió renovar el contrato de alquiler y evitar su cierre. La concejal y diputada provincial electa Cecilia Gortari celebró la continuidad de la actividad cultural, pero advirtió que el conflicto seguirá repitiéndose mientras no se avance en una solución de fondo.

“Por suerte ayer se arribó a un acuerdo para continuar con la situación que se venía dando, con una actualización del monto que exigían los propietarios. Hubo una negociación entre lo pretendido y lo ofrecido por el municipio”, explicó en diálogo con Hoja de Ruta. El riesgo de cierre movilizó a artistas, vecinos y organizaciones culturales, que durante la tarde del martes realizaron un abrazo simbólico al edificio.

Gortari recordó que el teatro —propiedad de la familia Olivetti— es monumento histórico nacional y el primer teatro del país, una condición que vuelve insostenible que siga bajo un régimen de alquiler privado y sin inversiones estructurales.

“Hace tiempo se buscan maneras de resolver esto, pero no se gestiona lo suficiente o no se le da prioridad. Si ahondamos en la necesidad de restaurarlo, de arreglarlo, de preservar su fachada y sus espacios internos, está claro que requiere una inversión que el municipio no puede hacer si cada tanto vence un contrato y vuelve a discutirse el alquiler. Así, las inversiones nunca van a llegar”, señaló.

La edil aseguró que las políticas culturales exhiben “un profundo desfasaje” entre Capital y el interior. “Vemos inversiones muy importantes en Corrientes Capital y muy poco en Goya, donde esta situación no encuentra solución hace años”, remarcó.

Consultada sobre alternativas concretas, Gortari mencionó la opción de la expropiación, una herramienta que ya había sido impulsada en proyectos anteriores que “se durmieron o quedaron cajoneados en Diputados”. Aclaró, además, que “expropiar no es quitar sin pagar”, sino establecer un precio justo para que el Estado pueda adquirir y preservar el inmueble.

