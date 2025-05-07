Lanzan el libro "Esquirlas de la Memoria" en Corrientes: todos los detalles

Lanzan el libro "Esquirlas de la Memoria" en Corrientes. Será este viernes en la librería Capítulo Uno (Pellegrini 1435) a partir de las 17.30. En la columna de Hoja de Ruta de Susana Canevaro, hablamos con Gabriela Naso, una de las autoras del libro. Se trata de una crónica sobre la identificación de soldados NN en Malvinas.

"Este libro viene a demostrar que hubo un pedido desde el inicio de los combatientes y familiares por identificar a sus caídos. Viene a romper con el relato impuesto de que los británicos son los benevolentes, cuando en realidad hubo una decisión de el Estado por acompañar esta restitución", destacó Naso.

La periodista destacó que la crónica busca dar "voz a las familias que quedaron rotas". "Contamos detalles de cómo las familias atraviesan el dolor y por qué es importante que se conozca la verdad. Este es el aporte que desde el periodismo puedo hacer y para mí no hay nada más hermoso de que una persona deposite en vos esa historia. Es lo más lindo de la profesión", resaltó.

