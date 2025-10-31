Itatí: recuperaron una bicicleta de alta gama denunciada como robada

La Policía de Corrientes informó este viernes que recuperaron una bici de alta gama que había sido denunciada como sustraída en la localidad correntina de Itatí.

Tras un intenso procedimiento, la bici marca Nordic, rodado 29 fue hallada en la bajada de la calle San Luis del Palmar cerca de una zona de espesa vegetación a orillas del Río Paraná.

La bicicleta recuperada fue puesta a disposición de la autoridad fiscal en turno y trasladada a la comisaría de Itatí, donde se prosiguen con los trámites legales correspondientes.