OPERATIVO EXITOSO

Itatí: recuperaron una bicicleta de alta gama denunciada como robada

Por El Litoral

Viernes, 31 de octubre de 2025 a las 11:18

La Policía de Corrientes informó este viernes que recuperaron una bici de alta gama que había sido denunciada como sustraída en la localidad correntina de Itatí.

Tras un intenso procedimiento, la bici marca Nordic, rodado 29 fue hallada en la bajada de la calle San Luis del Palmar cerca de una zona de espesa vegetación a orillas del Río Paraná.

La bicicleta recuperada fue puesta a disposición de la autoridad fiscal en turno y trasladada a la comisaría de Itatí, donde se prosiguen con los trámites legales correspondientes.

