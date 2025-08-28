Norberto Ast: “Vamos Corrientes va a consagrar en primera vuelta a Valdés y Polich”

El diputado provincial de Vamos Corrientes, Norberto Ast, habló en Hoja de Ruta sobre las expectativas de cara a las elecciones del domingo y aseguró que el oficialismo consolidará una victoria sin necesidad de segunda vuelta.

“Estamos viviendo estos días con mucha alegría y entusiasmo. Como militantes sentimos la euforia previa a cada elección, ajustando cada detalle: la fiscalización, el centro de cómputos, todo lo necesario para que la jornada se desarrolle bien”, expresó Ast.

El legislador subrayó la importancia de la participación ciudadana: “Lo fundamental es que la gente vaya a votar. Eso consolida nuestro sistema democrático, por el cual tanta gente luchó durante tantos años”.

En relación a las encuestas y versiones de un eventual ballotage, fue categórico: “Si alguien dice que hay segunda vuelta es porque quiere instalarlo como estrategia comunicacional. Nuestras mediciones coinciden con las de ellos: el domingo se define todo”.

Ast destacó la fortaleza territorial de la alianza oficialista y la buena gestión de los intendentes: “Nuestros jefes comunales tienen alta imagen y acompañan la fórmula provincial. Eso se refleja en las mediciones y nos da confianza en un triunfo contundente”.

Finalmente, proyectó el resultado del domingo: “No tengo dudas de que vamos a consagrar en primera vuelta a Juan Pablo Valdés como gobernador de la provincia y a Claudio Polich como futuro intendente de la Capital. Vamos Corrientes es continuidad, gestión y cercanía con los vecinos”.

