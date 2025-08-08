Maru Figueroa en Espacio Mariño: guitarra, taller y un disco que une opuestos

La guitarrista entrerriana Maru Figueroa vuelve a Corrientes para presentar Barranca y Arenal, su tercer trabajo solista, después de siete años sin editar nuevo material. “Estoy muy contenta y con esta alegría estoy saliendo a mostrarlo a distintas provincias de esta región tan querida”, cuenta.

La cita es este domingo 10 a las 20 en Espacio Mariño, junto a Belén Arriola y Víctor Piñeiro (Tajy). La entrada cuesta $8000 y hay 2x1 para estudiantes.

Pero su paso por Corrientes incluye también una instancia de formación: el viernes 8, de 16 a 18, dictará el taller Recursos para acompañar chamarrita y chamamé. “El chamamé es el hilo conductor de la región, el ritmo que nos une, y la chamarrita es algo más pintoresco, característico de Entre Ríos. Vamos a trabajar sobre la guitarra como instrumento acompañante en estos dos ritmos”, explica.

Sobre el nombre del disco, agrega: “Barranca y Arenal tiene un subtítulo, Yanantin, que quiere decir integración de los opuestos complementarios. No puede haber uno sin el otro: el río, de un lado, va comiendo, y del otro, va sedimentando. Esa idea de integrar cosas que parecen opuestas es mi búsqueda de estos últimos años”.

Para Maru, volver a Espacio Mariño tiene un valor especial: “Es un lugar muy querido, que le hace espacio a la cultura de una manera sensible y sostenida. Estoy muy honrada de tener un lugar dentro de esa programación”.

📞 Taller: inscripciones al 3794723005

🎟 Taller $10.000 – Concierto $8.000 – Combo taller + concierto $15.000

