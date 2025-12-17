Paso de la Patria: Osnaghi muestra números y niega versiones del Chino García

El exintendente de Paso de la Patria, Guillermo Osnaghi, salió a desmentir las declaraciones del intendente Oscar "Chino" García quien había asegurado que recibió una pesada herencia y debía pagar los salarios en partes.

"Nada de lo que dice García es cierto. La deuda que dejamos solo corresponde al mes de diciembre y cuatro proveedores. No es cierto esa lista que mostró García", aseguró Osnaghi a El Litoral.

"Solo dejamos una deuda de 144 millones, algo que es manejable y que corresponde al sonido de la Fiesta del Dorado y algún artista. Lo otro es combustible para los móviles de la ciudad y la retroexcavadora y una máquina que se mandó a reparar", detalló.

"El municipio recibirá en cooperación solo en los primeros días de diciembre 255 millones de pesos y debe recibir más llegando a fin de mes", explicó y cuestionó las declaraciones de García sobre el pago de sueldo en etapas.

"No tiene porqué retrasarse en el pago de sueldos. La plantilla de trabajadores que dejamos solo representan 120 millones de pesos y otros 40 millones para aguinaldo y plus", aseguró.

"Si el Chino García quiere hablar de deudas recibidas, que recuerde que nos hicimos cargos del pago de salarios de octubre, noviembre y diciembre y de los aportes, algo que ellos no hicieron. Yo solo les dejé la deuda correspondiente al mes de diciembre, que se paga con la coparticipación y lo recaudado por estacionamiento", lanzó.

"El Chino García paga los sueldos con cheques sin fondos, que eran cambiados en los comercios locales, que luego los cobraban al municipio a cambio de terrenos públicos. Tengo la ordenanza que lo demuestra. Así que no le mientan a la gente", concluyó.