Basterra: "La universidad pública necesita previsibilidad y salarios dignos"

De cara a la Marcha Federal Universitaria de este miércoles 17, el vicerrector de la Universidad Nacional del Nordeste, José Leandro Basterra en Hoja de Ruta, remarcó la necesidad de recomponer salarios y garantizar la previsibilidad presupuestaria en las universidades públicas.

“Ojalá llegue el momento en que nuestros docentes se dediquen exclusivamente a enseñar”, sostuvo Basterra, quien advirtió que el ajuste impacta en la docencia y en las condiciones de formación de miles de estudiantes.

Basterra enfatizó que la previsibilidad presupuestaria y la recomposición salarial son las dos demandas centrales de la comunidad universitaria. “Se trata de garantizar el futuro de la universidad pública, gratuita, inclusiva y de calidad”, sostuvo.

La marcha se realizará en simultáneo en Corrientes y Resistencia a partir de las 17. En Corrientes, la concentración será en San Luis y Pellegrini, desde donde se marchará hasta el Rectorado de la Unne. En Resistencia, la convocatoria será en plaza Belgrano, frente a la UTN, para luego dirigirse hasta el Campus de la universidad.

