Hugo Perrota: “La comunidad entendió que queríamos seguir avanzando en Lavalle"

El intendente de Lavalle, Hugo Perrota, logró la reelección y asegura que la clave estuvo en haber recuperado la confianza de la comunidad tras una gestión anterior “olvidada” de los servicios básicos. En diálogo con Hoja de Ruta, destacó los avances en infraestructura, energía y caminos rurales, y proyectó el desafío de industrializar la producción hortícola de la zona.

“Hemos podido brindar los servicios básicos esenciales, avanzar en obras de infraestructura y trabajar en conjunto con la comunidad, especialmente con los hermanos bolivianos que son parte fundamental de la horticultura local”, explicó Perrota.

Lavalle es uno de los polos productivos más importantes del país. Según el jefe comunal, Corrientes es la segunda provincia hortícola de la Argentina y el municipio concentra un alto porcentaje de productores chicos, medianos y grandes. “Se logró el enripiado de casi el 90% de los caminos troncales de la producción, lo que solucionó un problema de años”, detalló.

El intendente advirtió que, más allá de los logros, el desafío ahora es agregar valor a la producción: “Queremos generar alguna industria que le pueda dar valor agregado al excedente hortícola, muchas veces afectado por la sobreoferta. Pensamos en cooperativas o asociaciones público-privadas para lograrlo”.

Perrota también se refirió al futuro puente en la zona, al que calificó como “una obra fundamental y una decisión política del gobierno nacional”, y al proyecto del puerto multimodal del sur de Corrientes, que tendría como epicentro a Lavalle.

Respecto al vínculo con el gobernador electo, Juan Pablo Valdés, confirmó que estará en su asunción: “Nos conocemos de su gestión como intendente. Hemos compartido ideas y visiones desde el interior de la provincia. Eso lo va a nutrir para entender las demandas de los municipios chicos, que somos más dependientes de las obras provinciales”.

Finalmente, subrayó la necesidad de “planificar en conjunto lo urgente y lo importante”, con un banco de proyectos que ordene las prioridades del municipio.

