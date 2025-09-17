¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Felinos calor en Corrientes Gustavo Valdés
Comicios 2025

Rolando Rivero, electo de Itá Ibaté: "La gente busca líderes con los pies sobre la tierra"

Por El Litoral

Miércoles, 17 de septiembre de 2025 a las 12:58

En el marco de la transición de mandatos municipales, Rolando Rivero, intendente electo de Itá Ibaté, dialogó con Hoja de Ruta sobre su visión para la localidad y los desafíos que afrontará desde el 10 de diciembre.

Rivero, quien obtuvo más del 66% de los votos y es presidente del Partido Popular en Itaibaté, atribuye el respaldo de los vecinos a la gestión anterior y al contacto directo con la comunidad: “La gente hoy busca líderes políticos que tengan los pies sobre la tierra, que se acerquen, que escuchen y que, en base a eso, puedan tomar decisiones y hacer los planes de gobierno. Creo que eso primó en la valoración de nuestra gestión junto a Nino Portela”.

Obras públicas y desarrollo urbano

El intendente electo destacó que su gobierno continuará las obras iniciadas en la gestión actual, priorizando urbanización, cordón cuneta, ripio, asfalto, iluminación LED y desagües pluviales.

“Son obras que solucionan problemas históricos de transitabilidad y permiten potenciar el turismo y el desarrollo productivo”, explicó Rivero.

En cuanto a la infraestructura vial, aseguró que la ruta provincial hacia Caá Catí, mantenida por el consorcio caminero y Vialidad Provincial, está en óptimas condiciones, aunque con algunas dificultades tras lluvias.

Crecimiento productivo y generación de empleo

Rivero enfatizó el crecimiento de empresas en la región, especialmente vinculadas al arroz y a actividades agrícolas y ganaderas.

“Muchas personas hoy trabajan en la zona rural y nuestra tarea como gobierno es captar esa demanda y traducirla en perfiles profesionales”, señaló.

El intendente también destacó la importancia de la coordinación entre sector público y privado, incluyendo infraestructura, formación técnica y generación de empleo, para acompañar el desarrollo económico de la zona.

Mirá la nota completa

 

 

