Ramón Barrios: “Yapeyú tiene un hospital equipado, pero necesitamos más médicos que se radiquen en la localidad"

El intendente electo de Yapeyú, Ramón Barrios, quien ganó las elecciones con el 60,85% de los votos, adelantó en diálogo con Hoja de Ruta cuáles serán los principales desafíos de su gestión a partir del 10 de diciembre.

El dirigente, que ya formó parte del municipio y fue respaldado por los vecinos por “la transparencia y la cercanía con la comunidad”, señaló que la salud será una prioridad.

“Tenemos un hermoso hospital, muy bien equipado y con ambulancias, pero lo que nos falta son profesionales médicos que quieran radicarse en Yapeyú. No alcanza con que vengan uno o dos días por semana, necesitamos médicos estables en la localidad”, advirtió.

Actualmente, el centro de salud cuenta con atención de odontología y otras especialidades, además de dos médicos generalistas. Sin embargo, la falta de especialistas permanentes obliga a trasladar pacientes hacia Santo Tomé o Paso de los Libres, que son cabeceras hospitalarias en la región.

Continuidad y crecimiento

Barrios también destacó la importancia de continuar con las obras de infraestructura en marcha, como iluminación, mejoras viales y construcción de viviendas.

En cuanto al turismo, resaltó que Yapeyú cuenta con unas 500 plazas de hospedaje y que el sector gastronómico viene consolidándose en los últimos años. “El turismo es central para nuestra localidad, no solo por su importancia histórica, sino también porque dinamiza la economía local”, afirmó.

El intendente electo subrayó que la articulación entre el Estado y el sector privado será clave para el desarrollo: “Venimos trabajando con capacitaciones en gastronomía y hotelería para mejorar la atención al turista, porque lo que busca es sentirse bien recibido y que se le brinde un servicio de calidad”.

Finalmente, Barrios destacó el acompañamiento del gobierno provincial en los últimos años y expresó confianza en que la gestión entrante mantenga el mismo respaldo. “Yapeyú necesita el apoyo incondicional de la Provincia y también de la Nación. Confiamos en que eso se sostenga para que la localidad siga creciendo”, concluyó.

Mirá la nota completa