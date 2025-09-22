González: "No buscamos destituir ni confrontar, sino llevar propuestas al Congreso"

“No buscamos destituir ni confrontar, sino llevar propuestas concretas al Congreso. Queremos que las provincias tengan más voz y que las políticas públicas se ajusten a las necesidades del interior del país”, señaló el candidato a diputado nacional de la UCR Corrientes, Diógenes González, en Hoja de Ruta.

Entre los principales ejes planteados por el candidato de Vamos Corrientes se encuentran la distribución más equitativa de recursos como ATN y coparticipación, infraestructura estratégica para fortalecer los vínculos con provincias vecinas y países limítrofes, y políticas que impulsen el empleo industrial en el norte del país. González destacó la necesidad de una reforma laboral que contemple tanto a los trabajadores como a las pymes, apuntando a sistemas de indemnización más sostenibles y una mayor inclusión en el empleo formal.

Asimismo, el candidato subrayó la importancia de la responsabilidad política frente a las tensiones actuales del federalismo, advirtiendo que la crisis económica y las disputas políticas repercuten principalmente en los sectores más vulnerables. “Las provincias necesitan legisladores que trabajen con el gobierno nacional de manera constructiva y con consenso. Queremos construir alternativas sólidas y sostenibles, no simplemente oponernos”, afirmó.

La propuesta correntina incluye también la creación de espacios de diálogo con otras provincias, buscando articular una agenda común que promueva la inversión, la infraestructura y el desarrollo regional. Según González, Corrientes cuenta con ventajas como estabilidad política, baja carga tributaria y gobernanza equilibrada, que podrían potenciarse mediante políticas públicas adecuadas.

