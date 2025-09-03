Calomarde, electo en La Cruz: “La gente acompañó por nuestras propuestas realizables"

En diálogo con Hoja de Ruta, el nuevo jefe comunal de La Cruz, Luis Calomarde, adelantó los lineamientos de su gestión y repasó los desafíos de infraestructura, empleo y desarrollo productivo que tiene por delante.

“El inicio de gestión estará centrado en generar empleo privado a partir de la atracción de inversiones al parque industrial”, explicó Calomarde. Señaló que la instalación de empresas será clave para dinamizar la economía local y ofrecer nuevas oportunidades laborales.

Entre los proyectos prioritarios mencionó la construcción de un polideportivo cubierto, inexistente hasta ahora en la localidad. También remarcó la necesidad de avanzar con un plan de urbanización integral: “Hay barrios que necesitan un trabajo responsable con cordón cuneta y mejoramiento de calles”.

Consultado sobre el ordenamiento urbano, detalló que el crecimiento debe orientarse hacia el norte y el sur, evitando el oeste para no dividir el pueblo por la traza de la Ruta 14.

Calomarde destacó la importancia de las obras de electrificación rural en la zona de Tres Cerros: “Son 6.000 hectáreas de arroz y 22.000 hectáreas de pinos. La llegada de energía trifásica y la nueva estación transformadora impulsarán el desarrollo agropecuario e industrial”.

A su vez, subrayó el valor estratégico del camino de Paso Mesa: “Es una ruta muy productiva y turística. Por allí salen unos 50 camiones diarios de madera, además de arroz y hacienda. También conecta con los Esteros del Iberá y la represa, lo que potencia su atractivo turístico”.

Sobre el financiamiento, señaló que La Cruz recibe entre 280 y 300 millones de pesos mensuales, aunque con una merma del 30% respecto a períodos anteriores. “Es un tema para dialogar con el gobierno provincial”, afirmó.

En el plano político, celebró la mayoría con la que asumirá en el Concejo Deliberante: “Eso nos permitirá proyectar y avanzar con las iniciativas que planteamos en campaña”.

"Ganamos orque presentamos propuestas factibles y realizables. Muchas de ellas ya habían comenzado en nuestra gestión anterior (2017-2021) y ahora la gente entendió que es el momento de retomarlas. Ese respaldo se tradujo en las urnas", dijo.

