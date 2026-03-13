Anuncian inversión china de 30 millones de dólares para industrializar la resina de pino

El intendente de Santo Tomé, Augusto Suaid, confirmó la llegada de una inversión de 30 millones de dólares de capitales chinos destinada a la instalación de una planta industrial vinculada a la producción forestal, con el objetivo de agregar valor a la resina de pino producida en la región.

Según explicó el jefe comunal, la empresa Resina Rubbers ya opera en la zona y actualmente exporta materia prima hacia China. El nuevo proyecto prevé industrializar esa producción en la propia localidad, generando empleo y desarrollo económico.

“Para Santo Tomé este proyecto representa un paso muy importante en el camino de industrializar nuestra producción forestal. Durante muchos años gran parte de esa materia prima salió como producto primario y lo que buscamos ahora es generar valor agregado en origen”, sostuvo Suaid en Perfil Productivo.

Producción industrial y nuevas etapas

La primera etapa del proyecto contempla la producción de trementina y colofonia, derivados de la resina de pino que tienen múltiples usos industriales.

“Son insumos que se utilizan en pinturas, adhesivos y distintos productos de la industria química”, explicó el intendente.

La planta se construye en el predio donde el municipio proyecta desarrollar el futuro parque industrial de la ciudad. En etapas posteriores, la empresa buscará avanzar en la fabricación local de productos terminados, como adhesivos y pinturas.

El proyecto ya comenzó a generar impacto económico en la zona. Actualmente más de 50 trabajadores se encuentran empleados en tareas vinculadas a los campos forestales y a la obra de la planta, mientras que la inversión inicial en movimiento de suelo e infraestructura supera los 500 millones de pesos.

Articulación del municipio y capacitación laboral

Suaid explicó que el municipio trabaja desde hace más de dos años con los inversores chinos para facilitar su radicación.

“Fuimos facilitadores desde el primer día, acompañando los trámites y vinculándolos con la provincia, el Banco de Corrientes y los organismos necesarios para que puedan instalarse”, señaló.

Además, el municipio impulsa programas de capacitación laboral para preparar mano de obra local. A través de la oficina de empleo se desarrolla una bolsa de trabajo y cursos de formación orientados a las necesidades de las industrias.

“Muchas veces las empresas deben buscar mano de obra calificada en otras localidades. Por eso estamos trabajando para profesionalizar a nuestro recurso humano y que los trabajadores de Santo Tomé puedan acceder a estos empleos”, explicó.