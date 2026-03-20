José Ruíz Aragón: “Axel Kicillof es el mejor candidato a presidente”

El senador provincial José "Pitín" Aragón afirmó, en una entrevista con Hoja de Ruta, que “Axel Kicillof es el mejor candidato a presidente”. Además, en el marco de los 50 años del golpe de Estado de 1976, destacó la necesidad de preservar el ex Regimiento de Infantería Nº 9 (RI9) como un sitio de la memoria.

Aragón enfatizó la importancia del ex Regimiento en el marco de las conmemoraciones del 24 de marzo, comparándolo con la Esma por su relevancia histórica en la dictadura militar. “En el caso de adherirse la provincia de Corrientes a la Ley Nacional de Sitios de Memoria, el espacio del RI9 no podría ser modificado y tendría que ser preservado.”

Planificación electoral

En el ámbito político, el senador habló sobre un encuentro militante en Empedrado de cara a pensar las elecciones presidenciales del año que viene. Aragón aclaró que están en la agenda de “construir un candidato y fortalecerlo”.

De esa manera, Aragón señaló que el objetivo es posicionar a Axel Kicillof, buscando ampliar la base de alianzas hacia sectores progresistas y gobernadores del interior para generar alternativas de peso.

Aragón mencionó que es momento de “empezar a construir un nuevo tiempo del peronismo” sin la dependencia directa de la conducción de Cristina Fernández de Kirchner.

“El movimiento tiene que tener vida propia. Cristina es un sujeto histórico, pero lo urgente es tener un candidato que le haga frente a Javier Milei y pueda gobernar la Argentina”, explicó.