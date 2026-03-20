Eduardo Hardoy: "La semana que viene sabremos quién preside el Partido Liberal"

El diputado provincial Eduardo Hardoy, presidente del Partido Liberal de Corrientes, dialogó con el programa Hoja de Ruta. Entre los principales puntos, habló de la elección interna del espacio y la relación de ideales con el Gobierno de Javier Milei. También explicó en qué consiste el proyecto de Ley de Ficha Limpia.

Elecciones internas del Partido Liberal

Hardoy comentó que la elección interna del partido se realizará siguiendo la carta orgánica. La presentación será el 27 de marzo, y el dirigente confirmó su intención de buscar la reelección con una lista de consenso.

Al ser consultado sobre cuándo se conocerá al presidente del Partido Liberal, Hardoy indicó: “La semana que viene, después de la presentación de listas. Seguramente el sábado estaríamos sabiendo”.

Relación con el gobierno nacional

El diputado señaló que coincide con varias políticas del presidente nacional, aunque aclaró que este se define como libertario y no liberal.

“Compartimos ideas sobre superávit fiscal, cuentas públicas, un Estado chico y eficiente, y permitir que el sector privado genere recursos. El Estado debe administrar lo que le corresponde y dar condiciones para el desarrollo económico”, afirmó.

Sin embargo, Hardoy cuestionó la "falta de respeto a las instituciones", los ataques a la prensa y a quienes piensan diferente.

Proyecto de Ley de Ficha Limpia

Junto a la diputada Natalia Romero, Hardoy trabaja en la iniciativa que busca impedir que personas condenadas por delitos contra la administración pública ocupen cargos políticos.

La ley establece que quienes tengan condenas en juicio oral y público por malversación de fondos u otros delitos contra el Estado, no podrán ser candidatos ni funcionarios. "Este 2026 es un buen año para tratar el proyecto, en el pasado no hubo consenso", aclaró.

Reforma de la Constitución provincial

Sobre una posible reforma, Hardoy reconoció que hay aspectos que se podrían mejorar, pero advirtió que debe manejarse con claridad y transparencia para evitar malentendidos entre la ciudadanía.

“No sé si es el momento, pero hay muchas cosas por corregir y mejorar”, concluyó.