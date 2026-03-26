José Gea: "Fue una semana de mucha bronca, vamos a pedir la eliminación del decreto"

Tras una semana de tensión con los docentes y el Ministerio de Educación, los gremios pedirán la eliminación del decreto que permitió el descuento de altas cifras en el sueldo de este mes. En diálogo con Hoja de Ruta, el secretario general de la Asociación Correntina de Docentes Provinciales (ACDP), José Gea, describió el impacto de la medida: “Hubo mucha bronca, angustia y desesperación. Tocar el bolsillo de esa manera fue muy desmedido”.

El conflicto se desató luego de que docentes advirtieran reducciones significativas en sus haberes, con montos que —según señalaron desde el gremio— exceden ampliamente lo que corresponde a un descuento por día de paro.

“Un día de paro puede implicar entre 9 mil y 30 mil pesos, dependiendo del cargo. Pero acá hubo casos de 200 mil, 300 mil o más. Eso no condice con la normativa”, sostuvo Gea.

Un decreto en discusión

Desde ACDP apuntan a la aplicación de un decreto que, según indicaron, “nunca se había implementado” y cuya validez ahora es cuestionada.

“Vamos a hacer presentaciones judiciales contra el decreto y reclamos administrativos por los descuentos. Esto no puede volver a suceder”, afirmó el dirigente.

Si bien algunos docentes comenzaron a percibir reintegros en las últimas horas, desde el gremio señalaron que aún persisten inconsistencias y casos sin resolver.

Reclamos y continuidad del conflicto

En este contexto, los sindicatos docentes avanzan en la elaboración de un petitorio conjunto para solicitar una audiencia con autoridades provinciales y reencauzar el diálogo.

Entre los principales reclamos se encuentran la derogación del decreto cuestionado y una mejora salarial, al considerar insuficiente el incremento del 6% otorgado.

Además, Gea confirmó que las medidas de fuerza continuarán: “Las movilizaciones se van a seguir replicando. Ahora hay dos puntos centrales: el salario y la derogación del decreto”.

Un conflicto que se amplía

El reclamo docente comenzó a sumar apoyos de otros sectores. Según indicaron, hubo acompañamiento de la CGT regional Corrientes, trabajadores de la salud y representantes del ámbito universitario.

Para el dirigente, el conflicto ya trasciende lo sectorial: “Esto empieza a ser un tema de los trabajadores en general”.

En paralelo, también se expresó la necesidad de fortalecer la unidad dentro del sector docente, en un contexto donde conviven gremios y grupos autoconvocados.

“Tenemos que estar unidos. La representación es una tarea que vamos a seguir sosteniendo, pero esto es un ida y vuelta entre todos los trabajadores”, concluyó.