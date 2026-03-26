“Nos dejaron sin nuestra herramienta, que es el aire”: denuncian vaciamiento en LT12

Trabajadores de LT12 Radio Nacional Paso de los Libres denunciaron una situación de “vaciamiento” tras el levantamiento total de la programación local, una medida que —según indicaron— fue comunicada de manera irregular y sin respaldo formal.

En diálogo con Hoja de Ruta, Marcelo Urruchúa, delegado de FATPREN e integrante de la asamblea de trabajadores, explicó que la decisión se conoció la semana pasada a través de llamados telefónicos dirigidos directamente a operadores de la emisora.

“La orden fue levantar toda la programación local y no dar aire a ningún locutor o periodista. Es algo completamente irregular, porque en Radio Nacional todo se maneja con documentos y circulares”, afirmó.

Sin aire y sin respuestas

Actualmente, la emisora dejó de producir contenidos propios y retransmite únicamente la señal de Radio Nacional Buenos Aires. Esto implica que periodistas, locutores, operadores y técnicos continúan asistiendo a sus puestos, pero sin posibilidad de desarrollar su trabajo habitual.

“Nos dejan sin nuestra herramienta principal, que es el aire. Venimos, cumplimos horario, pero no podemos hacer nuestro trabajo”, señaló Urruchúa.

La medida generó un inmediato estado de alerta y movilización entre los 27 trabajadores de la emisora, quienes realizaron una asamblea y elevaron un acta a las autoridades nacionales exigiendo la restitución urgente de la programación local.

Cuestionamientos y conflicto interno

Desde la asamblea también rechazaron los argumentos informales que habrían circulado para justificar la decisión, vinculados a supuestos conflictos internos.

“Negamos rotundamente esas versiones. Además, hay reclamos previos sobre el funcionamiento interno que nunca fueron atendidos”, indicó el delegado.

Los trabajadores remarcaron que no hubo comunicación oficial ni intervención de autoridades locales, lo que profundiza la incertidumbre sobre el futuro de la emisora.

Salarios y contexto

A la situación se suma un escenario salarial complejo. Según detallaron, los sueldos permanecen congelados desde hace dos años y, en muchos casos, se ubican por debajo de la canasta básica.

“Hay trabajadores que están cobrando menos de 500 mil pesos. Incluso los salarios más altos no alcanzan a cubrir el costo de vida”, advirtió Urruchúa.

Reclamos y pasos a seguir

Los trabajadores anticiparon que continuarán avanzando por vías institucionales, con presentaciones formales y acciones de visibilización del conflicto, mientras esperan respuestas de la gerencia de emisoras.

Además, recibieron el respaldo de la Asociación de Periodistas de Corrientes, que difundió un comunicado en apoyo a la situación.

“El valor de LT12 para la región es enorme, especialmente en zonas rurales donde la radio cumple un rol social clave. Por eso pedimos que se garantice su funcionamiento”, concluyó el delegado.

La situación abre interrogantes sobre el futuro de los medios públicos en el interior del país y el sostenimiento de sus funciones informativas y sociales.