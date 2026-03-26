Alerta en el INTA por retiros voluntarios: gremios advierten por pérdida de personal y conocimiento

Un nuevo esquema de retiros voluntarios en el INTA encendió la preocupación entre los trabajadores del organismo, que advierten sobre un posible proceso de achicamiento con impacto directo en la investigación y el acompañamiento a productores.

En diálogo con Hoja de Ruta, el secretario general de Apinta Corrientes, Gabriel Escobar, cuestionó la medida que comenzará a regir desde el 1 de abril: “Es un despido encubierto”.

Según explicó, quienes adhieran al retiro voluntario no podrán reingresar al Estado durante cinco años, lo que limita seriamente sus posibilidades laborales en el sector público.

Incertidumbre y reestructuración

Desde el gremio sostienen que el plan forma parte de un proceso más amplio de reestructuración del organismo, cuyo alcance aún no está claro.

“No sabemos qué va a pasar después. Se habla de reducir estructuras y hasta de dejar una sola experimental por provincia”, advirtió Escobar.

Actualmente, Corrientes cuenta con tres estaciones experimentales, cada una con funciones específicas vinculadas a las características productivas de la región.

Impacto en el sistema científico

Uno de los principales temores es la pérdida de personal calificado, especialmente de aquellos trabajadores con mayor experiencia.

“El que está más cerca de jubilarse es el que más sabe, el que conduce proyectos. Todo ese conocimiento se pierde”, señaló.

A esto se suma la dificultad para retener a profesionales jóvenes. Según detalló, muchos becarios formados dentro del INTA no logran incorporarse a planta permanente y terminan dejando la institución.

“Se están yendo solos. No hay lugar para ellos y eso debilita el futuro del organismo”, explicó.

Consecuencias en el territorio

Desde el sector también alertan sobre el impacto que podría tener esta situación en los pequeños productores.

“El INTA cumple un rol clave en el acompañamiento técnico. Si se cierran agencias, se pierde ese vínculo y eso termina afectando la producción local”, afirmó Escobar.

En ese sentido, advirtió que la reducción de presencia territorial podría profundizar problemas ya visibles, como la dependencia de productos importados.

Postura gremial

Desde Apinta ratificaron su rechazo a la medida y aseguraron que continuarán acompañando a los trabajadores en este contexto de incertidumbre.

“Entendemos la situación económica de cada compañero, pero esto es pan para hoy y hambre para mañana”, concluyó el dirigente.

El proceso abre interrogantes sobre el futuro del INTA y su capacidad para sostener su rol estratégico en el desarrollo productivo regional.