El increíble caso del Ovni de Derqui

n El martes 15 de diciembre de 1981 fue una fecha importante para la ovnilogía correntina, porque sucedieron dos hechos de suma importancia con relación al fenómeno ovni y sus implicancias. El primero fue el descenso de un objeto de origen desconocido que dejó marcas y huellas en la tierra y el segundo es el caso Meneses, increíble caso de abducción ocurrido también en Corrientes. En esa fecha, entre las dos y tres de la mañana, habría descendido un objeto luminoso desconocido en la localidad de Manuel Derqui, dejando huellas en la tierra y el suelo quemado y cristalizado por la alta temperatura.

Por supuesto, El Litoral estuvo presente allí y habló con el propietario del campo, don Sixto Barrios, un hombre de 70 años, que nos comentó lo siguiente: “Eran las 2 ó 3 de la madrugada, cuando sentí que los perros ladraban como enloquecidos, pero no le di mayor importancia porque luego de unos minutos se callaron. Me dí vuelta en la cama y seguí durmiendo. Entonces los perros volvieron a ladrar con insistencia y más fuerte, hasta que finalmente me dormí. De haber sabido que era una cosa rara, me hubiera levantado a mirar. Al día siguiente, eso de las cuatro de la tarde, mis familiares que estaban trabajando en el mandiocal, descubrieron unas extrañas marcas y vieron algunas plantas totalmente quemadas, el suelo estaba todavía caliente y eso que ya habían pasado más de 12 horas del hecho”, resaltó.

Acotó que “hablando con uno de mis vecinos más cercanos, ya que estoy bastante alejado de todos, me comentó que él vio esa madrugada una extraña luminosidad en la lomada cercana a mi casa, al otro día fue a ver qué había allí y se encontró con las extrañas marcas, juntó algo del suelo cristalizado y lo guardó. Es una lástima que el día anterior llovió, pero igual se pueden ver perfectamente las marcas. Con mis familiares ya habíamos visto “algunas luces raras” evolucionando en el monte cercano y hace un año más o menos, en pleno día, cayó un gran trozo de hielo aparentemente. Que no se derritió, pero al cabo de algunos días se desintegró.”

Efectivamente, al llegar al lugar se pudo comprobar que algunas plantas estaban totalmente quemadas y el suelo presentaba cuatro orificios grandes, como si algo pesado se hubiera posado allí. Las huellas eran asimétricas y estaban a unos dos metros unas de otras, con una profundidad de unos 30 centímetros. Alrededor de las huellas el suelo aparecía totalmente calcinado, estaba como cristalizado y vitrificado. Esto sería porque el sílice, componente del suelo arenoso, al ser sometido a altas temperaturas, se funde de esta manera. Los análisis realizados en Buenos Aires por el equipo investigativo de Fabio Zerpa, demostraron que el suelo fue sometido a una temperatura cercana a los 1600 grados centígrados aproximadamente. Algo sorprendente y a la vez prueba irrefutable de que algo físico causó esto. Una cosa importante de destacar: a unos 500 metros de donde ocurrió este hecho, se encuentran cables de alta tensión que llevan energía eléctrica desde la capital correntina hacia el interior y a unos 350 metros está la ruta que une la ciudad de Corrientes con Empedrado. Esta es justamente una de las pautas de comportamiento del fenómeno Ovni.Conclusión e hipótesis.De acuerdo a las pruebas y testimonios, es evidente que algo descendió allí en Derqui, pues dejó huellas, plantas quemadas, algunas con los tallos rotos y el suelo alrededor de los cuatro orificios hallados estaba cristalizado, por la alta temperatura a la que fue sometido. Lamentablemente no hubo testigos directos del caso, por la hora en que sucedió, nadie vio nada, solo los perros que ladraron en forma descontrolada. Son signos de que algo evidentemente ocurrió, pues dejó pruebas y huellas irrefutables, evidencias físicas realmente irrefutables y concluyentes. Los hechos hablan por sí mismos. Nunca mejor usada la frase de “a las pruebas me remito”. Nadie, ni aún con un soplete hubiera podido fundir de esa manera el suelo, ni tampoco dejar esas profundas huellas de 30 cm. Además, ¿quién se tomaría el trabajo de ir en plena oscuridad a realizar todo esto en un campo desconocido? ¿Con qué objetivo? Sin duda es otro de los casos de evidencia del fenómeno, que tuvieron a Corrientes en primera línea de un escenario de impactantes hechos, que en su momento fueron objeto de gran repercusión nacional.Pero para dar mayor crédito a lo ocurrido en Derqui, ese mismo martes 15 de diciembre, luego de unas 12 horas de ocurrido el hecho comentado, ocurrió en la cercanía otro caso de características espectaculares, el Sr. Rubén Meneses, un camionero de Vialidad Provincial, de 40 años, fue teletransportado con camión y todo durante 110 km. en pocos minutos por lo que él llamó “una luz potentísima” que prácticamente lo encegueció. ¿Podría haber sido el mismo objeto que se había posado en Derqui? ¿O es una rara coincidencia? En ese sentido creemos más en la causalidad que en la casualidad. Un hecho respalda a otro o por lo menos así lo hacen pensar las huellas y marcas inconfundibles que un objeto de origen desconocido dejara en la localidad de Derqui. Otro caso más de la incidencia del fenómeno Ovni en nuestro país y especialmente en la región de Corrientes. No hay dudas de que en ese lapso de unos 20 años (décadas del 80 y 90) Corrientes y la región nordeste fueron escenario de muchos casos ovni, avistajes, descenso y ptros fenómenos que quedaron grabados a fuego en la ovnilogía correntina…