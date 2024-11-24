El correntino que fue a la final por la donación de un jugador de Racing

José Gonzalez es un joven de 21 años que vivió un emotivo momento gracias a Racing Club de Avellaneda, el sábado pasado pudo asistir, en Paraguay, a la final de la Copa Sudamericana por la donación de un jugador.

Él es correntino oriundo de Monte Caseros, estudia enfermería en la capital y lleva la pasión de la Academia a todos lados.

El pase del equipo de Gustavo Costa a la final de la Copa Sudamericana lo obligó a realizar una rifa que permitió la donación de uno de sus ídolos, el uruguayo Gastón Martirena.

La decisión de difundir su iniciativa en las redes académicas tuvo buena repercusión y hubo personas que le aportaron. "Un par de personas me mandaron ayuda de mil pesos, que era el valor de los números", expuso.

Sin embargo, una familiar de Gastón Martirena, jugador del plantel profesional, quien se sumó a la iniciativa y le donó $150.000.

Tras recibir la transferencia y de conocer el remitente, José no podía creer hasta donde llegó su sueño de ir a alentar a Racing a Paraguay.

"Llegué acá por Martirena, el me donó plata para la final, gracias a eso pagué el pasaje y después me regalaron la entrada", declaró Gonzalez entre lágrimas.

Por último dijo, "hace 5 meses no veo a mi vieja porque trabajo y estudio, esto es una caricia al alma".

Con datos de radiomasmc