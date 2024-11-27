¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Justicia de Corrientes Gustavo Valdés violencia de género
Un grupo de bailarines clasificó al Mundial y representará a Corrientes en Brasil y México

Se trata del Mundial Universal Dance, el campeonato de danza con el mayor nivel técnico y artístico. 

Por El Litoral

Miércoles, 27 de noviembre de 2024 a las 09:04

Un reconocido estudio artístico clasificó para competir en un Mundial de Danza y representarán a Corrientes en Brasil y México. 

Se trata del  Estudio Artístico Angelus, con más de 20 años de trayectoria en la formación de bailarines quien lograron destacarse en el Torneo Universal Dance Latinoamericano, realizado recientemente en la provincia de Mendoza.

En esta prestigiosa competencia, Angelus obtuvo el segundo puesto en las categorías Prejuvenil y Juvenil A, un logro que no solo confirma el talento y esfuerzo de sus bailarines, sino que también les asegura un lugar en el Mundial Universal Dance, que tendrá lugar en Brasil y México.

Bajo la dirección de los profesores Daniel Brhitman, Merice Pereira y Ramírez Lucio, los jóvenes artistas demostraron disciplina, pasión y un impecable nivel técnico que les permitió brillar entre los mejores de Latinoamérica. Este triunfo es un reflejo del compromiso y la dedicación del equipo por representar con orgullo a su provincia.

