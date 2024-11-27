Un grupo de bailarines clasificó al Mundial y representará a Corrientes en Brasil y México

Un reconocido estudio artístico clasificó para competir en un Mundial de Danza y representarán a Corrientes en Brasil y México.

Se trata del Estudio Artístico Angelus, con más de 20 años de trayectoria en la formación de bailarines quien lograron destacarse en el Torneo Universal Dance Latinoamericano, realizado recientemente en la provincia de Mendoza.

En esta prestigiosa competencia, Angelus obtuvo el segundo puesto en las categorías Prejuvenil y Juvenil A, un logro que no solo confirma el talento y esfuerzo de sus bailarines, sino que también les asegura un lugar en el Mundial Universal Dance, que tendrá lugar en Brasil y México.

Bajo la dirección de los profesores Daniel Brhitman, Merice Pereira y Ramírez Lucio, los jóvenes artistas demostraron disciplina, pasión y un impecable nivel técnico que les permitió brillar entre los mejores de Latinoamérica. Este triunfo es un reflejo del compromiso y la dedicación del equipo por representar con orgullo a su provincia.