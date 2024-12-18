La Dpec informa que continúa abierta la inscripción para los subsidios a la energía

La Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC) informa que continúa abierto el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) para todos aquellos usuarios que no se inscribieron para mantener el subsidio de la energía eléctrica.

Los usuarios deben ingresar en https://subsidios-energia.argentina.gob.ar/ para completar el formulario que permite el acceso a los subsidios. Para esta gestión se necesitan los números de usuarios y medidor que se encuentran en las facturas de la luz, también se requiere el número de trámite que figura en la parte inferior del DNI.

Cabe destacar que la asignación de los subsidios depende exclusivamente de la Secretaria de Energía de la Nación. Para comunicarse con la misma los usuarios deben llamar al 0800-222-7376. Por cuestiones vinculadas con la DPEC o también por asesoramiento para completar la solicitud y cuestiones similares se debe escribir al mail [email protected].

La DPEC remarca la importancia de inscribirse al subsidio en caso de necesitarlo, puesto que los precios de la energía pueden variar considerablemente de una categoría como por ejemplo altos ingresos (N1) a una categoría de menores (N2).

Para revisar la solicitud, modificar datos o cambiarlos se debe ingresar en https://www.argentina.gob.ar/subsidios.