"Trató de matarme": periodista correntina denunció a su pareja por violencia de género

Una periodista correntina denuncia violencia de género y asegura que teme lo que pueda pasar. Señaló en los estudios del medio donde trabaja cuál es la realidad que vivió en los últimos meses y espera una respuesta de la Justicia luego de interponer la denuncia formal en la Comisaría de la Mujer.

Se trata de la joven identificada con la sigla F.B quien denunció esta semana a su ex pareja identificado con las siglas A.O.C. La joven indicó que durante mucho tiempo continuó con el vínculo porque él tenía una deuda vehicular a nombre de ella y no podía pagar sola los gastos.

"Yo trabajo doble turno y me exigía que cuando él llegue a casa tenga todo limpio. No podía haber un plato sucio porque comenzaba una discusión. Pero yo pagaba todas las cuentas, luz, agua, el alquiler e incluso una deuda con una motocicleta que él sacó a mi nombre", señaló en radio Sudamericana.

El viernes pasado la violencia se volvió extrema cuando el hombre la arrojó contra una pared. "Me sacó la respiración, me estaba asfixiando y creo que paró solamente porque tenemos una vecina y no quería que ella escuche", indicó.

La joven interpuso una denuncia en la Comisaría de la Mujer, pero aseguró que al desconocer el paradero del sujeto, "la Policía me pidió a mí que averigüe dónde vive y yo me desesperé porque no tengo cómo tener esa información". El hombre es de Córdoba y según le dijo no tiene familia en Corrientes.

"Hago público esto sabiendo que esto puede pasar a mayores. Lo hago responsable a Alejandro Coria si me pasa algo a mí, a mis amigas, mis vecinos o incluso a mi propia casa porque amenazó con prendermela fuego", resaltó la joven. "Ayer mis vecinos me avisaron que él estaba intentando entrar por las ventanas y yo no pude volver a mi casa", dijo.

Hasta el momento, F no tiene la restricción habilitada ni contención de las autoridades judiciales.