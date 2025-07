El misterioso Ovni que cayó en Bolivia

n El lugar donde cayó el objeto misterioso es una zona cercana a El Taire y Los Toldos, zona fronteriza entre Argentina y Bolivia. Las primeras versiones indicaban que una comisión integrada por científicos de la Universidad de La Paz en Bolivia, habría encontrado el lugar donde cayó el objeto y tras permanecer allí unos 4 días regresaron a Tarija llevando restos y trozos del objeto caído para ser analizados. Se suponía que era un satélite o un misil o cohete, perteneciente a alguna de las grandes potencias que no se especificó. Simultáneamente se informaba que efectivos del Ejército de Bolivia habían montado un cerco de seguridad y no dejaban pasar absolutamente a nadie, especialmente a los periodistas.

También se integraron al operativo patrullas de Gendarmería Nacional de Argentina, Destacamento Orán, que registraron día tras día la boscosa e inhóspita zona. La fuerza argentina informó oficialmente que el objeto que cayó no se hallaba en territorio argentino, a pesar de lo cual se continuaba con la búsqueda, pero aclaró que se encontraron zonas calcinadas debido posiblemente a la amplitud de la explosión, que calcularon se escuchó a unos 199 km. a la redonda, haciendo temblar la tierra, incluso rompiendo algunos vidrios de las casas cercanas. La versión de un viajante dice que observó al objeto cuando caía, pero también vio dos objetos más chicos desprenderse del objeto más grande, saliendo disparados a gran velocidad hacia el espacio, tras lo cual el objeto mayor se estrelló en la zona indicada. También se formó una patrulla de civiles organizada por un diario de Salta, que estaba integrada por 11 personas, entre ellos periodistas de Salta y Buenos Aires y también andinistas y baqueanos conocedores de la zona. Otro hecho que llamó la atención fue la observación de vuelos diurnos y nocturnos de aviones que no se sabe de dónde son, de qué país, y lo hacían a vuelos rasantes y con potentes reflectores por la noche, como si estuvieran buscando algo. Radio Rivadavia de Buenos Aires destacó 4 aviones para recorrer la zona, lo que demuestra la importancia que se le dio al hecho sucedido. Pero pudieron investigar muy poco, debido a que las fuerzas de seguridad de ambos países, le ponían muchos obstáculos a las tareas periodísticas, obedeciendo quizás a órdenes superiores externas.

Versiones contradictorias

En un primer momento Bolivia afirmó que el objeto cayó sobre su territorio, pero luego lo desmintió diciendo que cayó en territorio argentino. De ser así, ¿Para que montaron un operativo tan grande cercando toda la zona? Por su parte el gobierno argentino afirmó que el extraño objeto había caído en Bolivia. Se pasaban la pelota… En un primer momento circularon firmes versiones de que habrían en el lugar equipos de la NASA de los Estados Unidos, pero luego la embajada estadounidense negó categóricamente la presencia de integrantes de esa entidad en la zona donde habría caído el extraño objeto. Algunas versiones afirmaban que desde el aire se descubrió un objeto alargado y aparentemente metálico en esa zona. Se decía que podría ser un misil o restos de un cohete espacial. Pero luego no se habló más de esto. En suma, los hechos concretos que sucedieron en esa zona, fueron los siguientes: Se produjo la observación de un extraño objeto que cayó en la zona fronteriza de Argentina y Bolivia. Unos 4.000 habitantes de esa zona lo atestiguaron, con ligeras variaciones en sus relatos. Es decir, hay firmes y múltiples testimonios de que algo cayó allí. Se produjo una gran explosión al caer el objeto, lo cual es innegable y para todos indiscutiblemente cierto. Esta explosión se escuchó en un radio de 100 kilómetros a la redonda, aunque al principio se dijo que fue en radio de 250 km. lo cual fue desmentido. También se descubrió un cráter de unos 6 metros de diámetro y 4 de profundidad, creyéndose que habría sido un meteorito lo que cayó, pero nunca lo encontraron. Evidentemente este asunto fue muy manoseado y existen numerosas y contradictorias versiones al respecto, lo que en nada contribuye a esclarecer este sorprendente caso.

Además, como si todo esto fuera poco, hay firmes versiones de que poco después de caído el objeto, a los 4 días precisamente, llegó al aeropuerto de La Paz, un gigantesco avión de carga Galaxy, de la Fuerza Aérea Norteamericana, que se llevó presuntamente lo que había caído en la zona fronteriza, restos quizás del presunto Ovni que habría caído allí.

La NASA por supuesto negó la presencia del avión de la USAF, entonces, a qué fue este avión? De no ser nada no se habría puesto en movimiento un proceso tan importante, que fue realizado en el mayor de los secretos. Solo queda esperar que alguna vez se informe que fue lo que pasó realmente allí, y se diga oficialmente que sucedió, pero a esta altura de los acontecimientos y después de tantos años pasados, es mejor olvidarse del caso y tomarlo como una referencia más de lo que son capaces las autoridades de las grandes potencias para ocultar la verdad.

Un caso similar, casi calcado es el que sucedió en Puebla, México, el 29 de julio de 1977, con la diferencia que allí habrían sido tres objetos de medianas dimensiones los que habrían caído en la región, y también hubo cientos de testigos, pero tampoco allí se informó nada oficial. Como siempre. El tiempo lo tapa todo. La falta de un comunicado oficial, desmintiendo o ratificando versiones, contribuye a que se especule o se divague sobre el tema, que se presta sobre el sensacionalismo. Lo único concreto y real fue que algo extraño cayó allí y nunca fue aclarado oficialmente por las autoridades.