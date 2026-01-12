¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Brasil Club Boca Unidos Playas de Corrientes
Internacional

La ONU exigió la liberación de todos los presos políticos en Venezuela

El organismo dijo que la cantidad de excarcelaciones hasta ahora está muy lejos de cumplir con las obligaciones internacionales del país en materia de derechos humanos
 

Por El Litoral

Lunes, 12 de enero de 2026 a las 12:08

La transición en Venezuela, impulsada por Estados Unidos tras la detención del ex dictador Nicolás Maduro, continúa avanzando. El jefe de la Casa Blanca, Donald Trump, confirmó durante la noche del domingo que recibirá en Washington, “el martes o miércoles”, a la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, en lo que marcará el primer encuentro cara a cara entre ambos dirigentes.

Las declaraciones se produjeron en paralelo a los comentarios del presidente estadounidense sobre la situación política en Venezuela. Trump afirmó en la misma conferencia que su administración “está trabajando muy bien” con la líder interina venezolana, Delcy Rodríguez, y expresó su disposición a reunirse con ella. “En algún momento lo haré”, afirmó.

En paralelo, los familiares de presos políticos siguen pendientes a posibles e inminentes liberaciones de sus seres queridos, después de que este fin de semana se les permitiera visitas a algunos de los detenidos de régimen que se encuentra en el centro penitenciario de El Rodeo I, a las afueras de Caracas.

Infobae

