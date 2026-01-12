Venezuela: Maria Corina Machado se reuinió con el Papa XIV en el Vaticano

María Corina Machado fue recibida este lunes por el papa León XIV en el Vaticano, según confirmó la Santa Sede, que incluyó su nombre en la lista oficial de audiencias del pontífice durante la mañana. El encuentro se desarrolló sin precisiones públicas sobre los temas abordados y en un momento clave para el futuro político de Venezuela.

La oficina de prensa del Vaticano confirmó la audiencia pero evitó brindar información adicional sobre el contenido de la reunión o su duración. La falta de precisiones no impidió que el encuentro adquiriera relevancia internacional, dada la centralidad que la dirigente opositora ocupa en el proceso de transición que atraviesa Venezuela tras la detención de Nicolás Maduro en enero de 2026. La reunión se produjo en un contexto regional marcado por la redefinición del poder político venezolano y por los esfuerzos de distintos actores internacionales por acompañar una salida institucional y democrática a la crisis que atravesó el país durante más de una década.

La visita al Vaticano se suma a una semana clave para la dirigente opositora. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que prevé recibir a Machado en Washington en los próximos días, en lo que será el primer encuentro cara a cara entre ambos desde el inicio del proceso de transición. La audiencia con el papa León XIV refuerza así la proyección internacional de María Corina Machado en un momento decisivo para Venezuela, mientras se definen los apoyos externos y las condiciones políticas para la etapa que se abre tras el fin del regimen chavista.

