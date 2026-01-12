Corrientes: demoraron a un hombre que causaba disturbios en estado de ebriedad

La Policía de Corrientes informó que este lunes detuvo a una persona en la ciudad Capital, quien se encontraba causando disturbios en vía pública.

Durante la madrugada de este lunes, efectivos atendieron un llamado al sistema 911 que avisó sobre una persona ocasionando disturbios en inmediaciones de calle Mendoza y avenida 3 de Abril.

Al presentarse en el lugar, se constató la presencia de un hombre mayor de edad en claro estado de ebriedad, por lo que se procedió a su demora preventiva. Tras las primeras averiguaciones se confirmó que el sujeto registraba antecedentes policiales.

El demorado fue trasladado a la comisaría correspondiente, donde se realizaron las diligencias del caso.