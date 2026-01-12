Verano en Paso de la Patria: la Policía despliega un amplio operativo de seguridad

La Policía de Corrientes puso en marcha un importante operativo de seguridad en la localidad de Paso de la Patria, en el marco de la temporada de verano, con el objetivo de garantizar el orden público, la prevención del delito y la seguridad vial ante la masiva concurrencia de turistas y residentes.

El plan de seguridad se desarrollará antes, durante y después de las actividades previstas para la temporada estival, como eventos recreativos, ferias, bailes, actividades de pesca y espectáculos artísticos, mediante una distribución estratégica de recursos humanos y materiales. Además, se coordinarán acciones con los organizadores de eventos, autoridades municipales y otras fuerzas de seguridad.

En este contexto, se dispondrá personal policial en accesos a la localidad, puntos estratégicos, balnearios, paradores y zonas de recreación, con especial refuerzo durante fines de semana y feriados, cuando se prevé mayor afluencia de público en el anfiteatro municipal y otros espacios de concurrencia masiva.

El dispositivo es llevado adelante de manera articulada entre el Ministerio de Seguridad, la Subsecretaría de Seguridad y distintas áreas de la Policía provincial, entre ellas la Dirección de Planeamiento y Operaciones Policiales, la Dirección General de Coordinación e Interior, la Unidad Regional Nº 1 San Luis del Palmar, las Comisarías Primera y Segunda de Paso de la Patria, la Dirección General de Seguridad Vial y otras dependencias.

Desde la fuerza solicitaron la colaboración de conductores, turistas y vecinos, recomendando respetar las normas de tránsito y las indicaciones del personal policial, a fin de evitar accidentes y garantizar el normal desarrollo de las actividades durante la temporada de verano.