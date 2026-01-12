Corrientes: fue detenido luego de intentar ingresar a un domicilio

La Policía de Corrientes informó que el domingo detuvo a un hombre en la ciudad Capital, quien intentó ingresar a un domicilio.

El hecho ocurrió en la noche del domingo, cuando efectivos respondieron a un llamado del sistema 911 que daba cuenta que en un domicilio ubicado en calles Castillo y Madariaga, un sujeto desconocido intentó ingresar sin éxito.

Por tal motivo, se desplegó un rastrillaje en la zona, dando con un hombre mayor de edad que respondía a la descripción brindada en la denuncia, siendo este detenido en el lugar.

El demorado fue trasladado a la comisaría correspondiente, donde se realizaron los trámites del caso.

