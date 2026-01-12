Verano en Corrientes: más de 12 mil personas pasaron por las playas

El secretario de Turismo y Deportes de la Municipalidad de Corrientes, José Sand, confirmó la visita de más de 12.000 personas en las playas de capitalinas durante el último fin de semana

En esta temporada alta, el funcionario destacó el trabajo en conjunto con la policía turística y la guardia urbana para asistir y acompañar a los turistas.

"El objetivo es que el turista y el vecino se sienta seguro en las playas" dijo Sand a radio Sudamericana.

Alimentos y servicios

El secretario ratificó los sistemas de seguridad para los vendedores ambulantes y los compradores, asegurando la compra de productos de calidad y ayudar a ambas partes.

Además, constató que continúan las acciones complementarias con el Gobierno de la Provincia y proveedores de servicios de entretenimiento para instalar en las playas, como por ejemplo, el alquiler de kayaks y la "banana loca" y más actividades: zumba, yoga y música.

De esta forma, comentó que "es necesario este tipo de controles para sea un lugar amigable y familiar".