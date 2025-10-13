El doctor Gorodner presentó el libro: “Enfermedades Emergentes y Cambio Climático”

n La Feria Iberoamericana del Libro, en Resistencia Chaco, fue el ámbito elegido para la presentación del libro “Enfermedades Emergentes y Cambio Climático”, que editó la editorial Contexto, y que reunió a profesionales regionales e internacionales de alta talla, reconocidos a nivel mundial, para una obra clave para entender la salud en el presente y proyectar futuro.

La presentación contó con la participación de la exrectora de la Universidad Nacional del Nordeste, Delfina Veirabé, quien llenó de elogios la obra y agradeció a la editorial contexto por apostar al conocimiento médico. Es la primera vez que la editora publica un libro de medicina, ya que se especializa en obras de ciencias jurídicas.

El expositor central y director de la obra fue el doctor Jorge Gorodner, cuyo currículum es bien conocido por los lectores de El Litoral.

Gorodner dijo: “La salud humana está relacionada íntimamente con la salud animal y del resto de los integrantes de los ecosistemas, de tal modo que la alteraciones ambientales tienen su correlato en la salud humana y animal, dando lugar a las enfermedades emergentes, de las cuales 70% son zoonosis”.

“Y de eso trata el libro que hoy presentamos escrito en colaboración con 20 destacados profesionales, científicos y académicos, nacionales y extranjeros”.

“Las investigaciones han demostrado que las alteraciones de ciertos patrones de salud de lo inanimado (mundo físico como la atmósfera, el aire, los suelos, las aguas), tienen su correlato estrecho con biológico, lo que ha podido verificarse tanto en los niveles regionales como globales.Teniendo gravitación la relación salud y ambiente”.

“Los cambios climáticos ejercen influencia sobre la salud, particularmente en los sistemas ecológicos y sociales vulnerables, produciendo cambios en la situación epidemiológica de las enfermedades emergentes. El aumento de la temperatura, regímenes pluviométricos variables y los cambios climáticos, modifican el ámbito geográfico con influencia en la conducta de importantes agentes vectores y/o transmisores de patologías infecciosas”.

“Es aceptado que todos los ecosistemas del mundo están interconectados. Para ello deben priorizarse los valores sociales que incluyen vivienda digna y alimentación suficiente en calidad y cantidad, incluyendo agua potable; educativos; sanidad; medio ambiente, y todo otro eslabón participante en el complejo que determinan las enfermedades emergentes. La situación planteada debe ser revertida, mediante un desarrollo sostenido tendiente a brindar solución a los problemas generados para beneficio de la comunidad, actual y futura”.

“En este libro señalamos objetivos, reflexiones y acciones para revertir la problemática socio-sanitaria ocasionada por las enfermedades debidas a cambios genéticos microbianos o aparición de nuevos agentes infecciosos; con un campo fértil de condiciones favorecedoras como señaláramos. Entre otras, pobreza, ignorancia. incultura, desequilibrios económico-financieros de recursos, e insuficiente actualización ante nuevas situaciones de alto riesgo epidemiológico”.

“Mi agradecimiento al Ministerio de Salud Pública de la Nación y a la Universidad Nacional del Nordeste por avalar hace 50 años, llevar a cabo un proyecto sobre Salud y Medio-ambiente, siendo el Instituto de Medicina Regional epicentro de investigaciones y de docencia la Facultad de Medicina (Unne)”.

“Agradezco el acompañamiento y las presentaciones de la profesora Delfina Veiravé, presidenta del Instituto Chaqueño de Investigación Científica, Tecnológica e Innovación, y ex rectora de la Unne, y de la Dra. Stella Maris Macin, Jefa de la Unidad Coronaria del Instituto de Cardiología “Juana F. Cabral”de Corrientes (ocupando el segundo lugar en el ranking de los 5 mejores hospitales de Argentina)”.

“Mi agradecimiento a la editorial ConTexto de reconocida trayectoria en el campo jurídico por haber editado este libro de medicina. Por último a mi familia que me acompaña incansablemente en los avatares que siempre me han planteado la infectologia y sus desafíos.

“El libro, “Enfermedades Emergentes y Cambio Climático”, está escrito por reconocidas personalidades de las ciencias médicas, la agronomía y veterinaria y del medio ambiente que me acompañaron, persuadidos que a través de su lectura pueda brindarse un aporte a la lucha contra las enfermedades emergentes que comprometen la supervivencia de la humanidad en este planeta”.