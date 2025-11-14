¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

SALUD

Día Mundial de la Diabetes: se realizarán controles gratuitos en Corrientes

El Ministerio de Salud provincial advirtió que 13 de cada 100 correntinos tiene diabetes, y la mitad no lo sabe.

Por El Litoral

Viernes, 14 de noviembre de 2025 a las 07:34

Por el Día Mundial de la Diabetes, el Ministerio de Salud Pública de Corrientes realizará este viernes 14 de noviembre una jornada de controles y concientización en la plaza Cabral. La actividad comenzará a las 9 y tiene como objetivo ayudar a detectar de manera temprana esta enfermedad crónica.

En la plaza Cabral se ofrecerá medición de azúcar en sangre, entrega de material informativo, una charla de nutrición y asesoramiento para la comunidad.

Según datos oficiales, la diabetes afecta al 13% de la población adulta correntina, y el 50% de las personas que la padecen desconoce su diagnóstico. Desde el Ministerio remarcan la importancia de acceder a controles clínicos periódicos, especialmente a partir de los 45 años, o antes en caso de tener antecedentes familiares.

Red Provincial de Diabetes

Mario Rodríguez, coordinador de la Red de Diabetes y director de Gestión Hospitalaria, explicó que la fecha busca “concientizar y sensibilizar” sobre la enfermedad. Advirtió que los chequeos permiten identificar si una persona se encuentra en rango de prediabetes o diabetes. Además, destacó la necesidad de medir periódicamente los niveles de azúcar en sangre.

La Red Provincial de Diabetes asiste actualmente a más de 23 mil pacientes empadronados en diferentes localidades. De ellos, más de 4 mil utilizan insulina y reciben insumos, dispositivos de monitoreo y tiras reactivas provistos por la provincia. También se aplican sensores cutáneos en pacientes con diabetes tipo 1, desde niños hasta adultos jóvenes.

 

