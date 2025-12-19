Grupo ECIPSA consolida su presencia en Paraguay y acelera su expansión regional

Desde su desembarco en 2022, Grupo ECIPSA profundizó su crecimiento en Paraguay, posicionando al sistema Natania en un mercado con alta demanda habitacional y estabilidad macroeconómica. La compañía presidida por Jaime Garbarsky, desarrolla actualmente tres proyectos inmobiliarios en el país en alianza con INMO Desarrollos, la compañía inmobiliaria local de Giovanni Masulli y Alejandro Domínguez, también presidente de la CONMEBOL. Con inversiones en seis países y más de cuatro décadas de trayectoria, Grupo ECIPSA afianza su expansión regional apoyada en proyectos estratégicos y un modelo financiero orientado al inversor argentino.

Recientemente, el 26 de noviembre, se realizó la palada inicial de Natania 86, su segundo proyecto en Asunción marcando otro paso firme en la consolidación del grupo en Paraguay. Natania 86 se proyecta como uno de los desarrollos residenciales más importantes de la ciudad, con una torre de 31 pisos compuesta por más de 300 departamentos. Además, contará con cocheras y amenities de primer nivel.

El pasado 10 de diciembre, ECIPSA entregó el primer edificio desarrollado en Asunción. Se trata de Natania 85, una torre residencial de 65 departamentos, con cocheras y amenities. A estos desarrollos de edificios se suma Natania 90 en Luque, el primer condominio de casas de ECIPSA en Paraguay. En esta primera etapa contará con 88 lotes para viviendas de tipologías tradicional y dúplex, en un entorno de naturaleza autóctona con parques verdes, SUM y cocheras comunes, brindando seguridad, comodidad y calidad de vida a las familias de la zona.

La apuesta coincide con un contexto favorable. Paraguay exhibe un esquema impositivo simple —conocido como “triple diez”—, inflación controlada cercana al 4% y un crecimiento del PBI en torno al 4–5% anual. Esta estabilidad, sumada a un mercado habitacional con fuerte demanda futura —la mitad de la población tiene menos de 40 años—, consolida al país como un destino atractivo para proyectos residenciales y para los ahorristas que buscan preservar capital en dólares con mayor previsibilidad que en la Argentina.

En términos de renta, el país presenta retornos superiores al promedio regional: entre 7% y 8% anual en dólares en alquileres tradicionales y hasta 12% en el segmento temporario. La baja disponibilidad hotelera, especialmente en temporadas de eventos deportivos y corporativos, impulsa aún más esa rentabilidad. Además, el valor del metro cuadrado en Asunción continúa rezagado frente a otras capitales de Sudamérica, lo que habilita expectativas de apreciación futura.

La propuesta de Grupo ECIPSA se diseñó tomando en cuenta ese escenario. Su Plan Doble Valor Agregado permite comprar en pozo a un valor inferior al de entrega, combinando plusvalía inmediata y una rentabilidad del 6,5% anual en dólares hasta la posesión. A esto se suma un acceso flexible —con ingresos desde el 10% y cuotas durante la obra— y un esquema de financiación post entrega que permite cancelar el 30% restante en hasta 36 meses. En muchos casos, la renta del inquilino cubre buena parte de la cuota mensual.

Otro de los diferenciales es la operación global y digital: firma remota, aceptación de criptomonedas y transferencias internacionales, y una red comercial que permite comprar desde cualquier país. El servicio 360° para inversores extranjeros incluye asesoramiento para residencia, equipamiento listo para alquiler y articulación con administradoras para renta tradicional o temporaria, simplificando la operatoria para quienes invierten desde el exterior.

La combinación entre estabilidad macro, demanda estructural, rentabilidades altas y un modelo financiero adaptado convierte a Paraguay en un polo cada vez más relevante para el real estate regional. En ese marco, Grupo ECIPSA se posiciona como uno de los jugadores que capitaliza ese ciclo, ampliando su presencia con un portafolio diversificado que sintetiza desarrollo urbano, acceso a la vivienda y oportunidades para capitales argentinos que buscan previsibilidad.

Acerca de Grupo ECIPSA

Grupo ECIPSA, es un holding empresario integrado por desarrollistas y fiduciarias en el mercado de Real Estate. La compañía cuenta con más de 45 años de trayectoria, y está presente en 9 provincias de Argentina, Brasil, Paraguay e Israel con inversiones en Panamá y Estados Unidos.

La desarrollista líder en el sector, distinguida por su constante innovación y calidad en los proyectos que lleva adelante, cuenta con más de 110 emprendimientos consolidados, más de 14.600 unidades entregadas y más de 2.000 hectáreas desarrolladas.



