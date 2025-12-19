Gallardo convocó a Juan Cruz Meza para la pretemporada

Luego de un 2025 para el olvido, el plantel de River Plate dará inicio este sábado se reencontrará el próximo sábado su pretemporada pensando en un mejor 2026.

El DT Marcelo Gallardo sumó al plantel superior a 10 juveniles, entre ellos está el correntino Juan Cruz Meza. El volante ofensivo de 17 años ya debutó en primera pero ahora será parte de la pretemporada del conjunto Millonario.

Tras una renovación profunda, que comenzó con la salida de seis futbolistas, incluyendo cuatro héroes de Madrid, Gallardo decidió promover a varios juveniles para que se entrenen con Primera a partir del próximo año. El objetivo es que se fogueen, sumen rodaje y en un futuro, si se lo ganan, tengan sus chances.

Con las bajas confirmadas de Enzo Pérez, Ignacio Fernández, Milton Casco, Gonzalo Martínez, Miguel Borja y Federico Gattoni, la delegación quedó bastante diezmada y, hasta que lleguen los refuerzos (Fausto Vera es el único confirmado), el Muñeco tendrá que nutrirse de los futbolistas de la Reserva.

Varios de estos jóvenes ya formaron parte de algunas convocatorias y han sumado minutos durante los últimos partidos del año. Uno de ellos es Juan Cruz Meza. El jugador oriundo de Caá Catí tiene 17 años y en el 2025 ya debutó en la Primera División.

Juan Cruz es hermano de Maxi que no pudo jugar el último semestre por una lesión y que también integra el plantel Millonario

El juvenil volante ofensivo debutó en la primera fecha del Torneo Clausura, ante Platense, y en el partido siguiente, frente a Instituto, tuvo una de sus dos titularidades (Lanús fue la otra) en el equipo de Marcelo Gallardo. Lleva ocho partidos en Primera y sorprendió con su calidad, pero con la particularidad de que no volvió a ser convocado desde el duelo ante Atlético Tucumán en septiembre.

Es el jugador mas joven de los convocados por el entrenador Millonario. Los otros son: Cristian Jaime (19 años), Thiago Acosta (20), Bautista Dadín (19), Agustín De La Cuesta (19), Joaquín Freitas (18), Agustín Obregón (19), Facundo González (19), Ulises Giménez (19) y Lisandro Bajú (20).

Estos jóvenes se sumarán a otros tres que ya se entrenan con Primera habitualmente como Ian Subiabre, Agustín Ruberto, Santiago Lencina y Santiago Beltrán. Los tres primeros acumulan varios partidos con el plantel profesional, aunque la participación del centrodelantero se vio mermada por la rotura de ligamento sufrida en febrero. El arquero, por su parte, aún no hizo su debut pero forma parte de las prácticas hace varios meses.

River iniciará este sábado 20 de diciembre la pretemporada 2026 con reencuentro del plantel en el predio que el club tiene en Ezeiza. Pero no será el River Camp el único escenario en que se desarrollará la puesta a punto del Millonario, que como parte de su preparación para la nueva temporada visitará también otros dos destinos.

El fin de año encontrará al plantel trabajando en Ezeiza, pero ya desde principios de enero viajarán rumbo a San Martín de Los Andes, Neuquén. Allí permanecerá desde el sábado 3 al domingo 18 de enero de 2026.

Habrá un tercer destino para el plantel del Millonario, porque viajará rumbo a Punta del Este, en Uruguay, para disputar uno o dos partidos amistosos, previos al debut en el Torneo Apertura 2026 de la Copa de la Liga, el fin de semana del 25 de enero, ante Barracas Central.