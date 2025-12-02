Parálisis facial: la electroestimulación mejora la recuperación según estudio de la Unne

La parálisis facial fue el eje de un estudio clínico realizado en la Universidad Nacional del Nordeste (Unne). La magíster Jessica Zalazar Cinat evaluó la eficacia de tratamientos multimodales que incluyen electroestimulación y reeducación muscular.

La investigación, desarrollada entre 2022 y 2024 con una beca Conicet-Unne, mostró que la combinación de ambas terapias acelera la recuperación funcional y reduce las complicaciones.

La parálisis facial periférica compromete la movilidad de los músculos de la cara y afecta la calidad de vida. En ese contexto, el estudio buscó valorar la evolución de los pacientes y prevenir secuelas como la sincinesia.

Esto último es un movimiento involuntario que aparece durante un gesto voluntario (por ejemplo, el cierre del ojo al sonreír) y suele surgir tras una regeneración defectuosa del nervio facial.

Metodología

La investigación se llevó adelante en el Servicio Universitario de Kinesiología de la Unne mediante un estudio clínico controlado, simple ciego. Para medir la función facial se utilizaron las escalas House-Brackmann y Sunnybrook, herramientas habituales en la evaluación del daño y la recuperación del nervio facial.

Los pacientes fueron divididos en dos grupos: uno recibió electroestimulación selectiva combinada con reeducación muscular, mientras que el otro solo realizó reeducación. El seguimiento permitió comparar tiempos y niveles de recuperación en ambos esquemas terapéuticos.

La electroestimulación y su eficacia

Según los resultados, el grupo que incorporó electroestimulación obtuvo mejores indicadores funcionales y un tiempo de rehabilitación más breve. En varios casos, la escala House-Brackmann mostró puntajes equivalentes a una recuperación total. La incidencia de sincinesias fue baja, aunque se registró un mayor riesgo en quienes presentaban cuadros más severos.

Zalazar Cinat concluyó que los tratamientos multimodales —que integran electroestimulación y un abordaje con factores biopsicosociales— podrían optimizar la rehabilitación y mejorar la calidad de vida de los pacientes.

La investigadora es docente de la Unne, donde está a cargo de la cátedra de Kinesiología Oncológica y dirige posgrados sobre parálisis facial y neurociencias aplicadas, además de coordinar actividades del semillero de investigación Suk-Unne.

