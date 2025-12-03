Día del Médico: homenaje, reconocimientos y balance de las Saps de Corrientes

La Municipalidad de Corrientes conmemoró este miércoles el Día del Médico con un acto en plaza La Cruz, al pie del monumento al doctor José Ramón Vidal y a los profesionales caídos durante la epidemia de fiebre amarilla de 1871.

La ceremonia, encabezada por el intendente Eduardo Tassano y el viceintendente Emilio Lanari, ambos médicos, se realizó a una semana del cierre de su segunda gestión al frente de la comuna.

Tassano destacó el rol del equipo de salud municipal y valoró el trabajo realizado en los últimos años para fortalecer el sistema de atención primaria. Señaló avances en infraestructura, modernización tecnológica y ampliación de servicios en las Salas de Atención Primaria de la Salud (SAPS).

“Nuestro equipo de salud transformó la atención y el servicio en la ciudad. La salud fue uno de los pilares de nuestro gobierno”, afirmó.

Homenaje y reconocimiento

Durante el acto se recordó la figura del doctor José Ramón Vidal, a quien Tassano definió como “uno de los héroes de la epidemia de fiebre amarilla”, destacando la entrega y sacrificio de los profesionales de la época.

El intendente también envió un mensaje especial a los médicos municipales, valorando su “devoción, dedicación y talento” en la atención cotidiana de los vecinos.

Avances en el sistema de salud municipal

El intendente repasó obras y mejoras realizadas durante su gestión, subrayando que 16 SAPS fueron remodeladas integralmente, y que la implementación de la historia clínica electrónica marcó un avance clave en modernización.

“Hoy la atención médica municipal está fuertemente instalada en la ciudad”, sostuvo.

Trabajo articulado

El viceintendente Emilio Lanari también se dirigió a los presentes, calificando el homenaje como “un acto de profundo reconocimiento” a la labor médica y valorando la transformación del servicio de salud municipal gracias al trabajo coordinado entre equipos profesionales.