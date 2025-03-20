Rechazan el "hostigamiento" hacia la jueza federal de Goya

Una nota periodística de un diario de Corrientes había anunciado este martes una supuesta movilización para exigir al Consejo de la Magistratura que la Dra. Cristina Pozzer Penzo avance con el trámite de expedientes. Según detallaron, la manifestación habría estado bajo la normativa de los Empleados Judiciales de la Nación (UEJN). Sin embargo, este jueves desde fuentes oficiales, desestimaron y rechazaron el hostigamiento hacia la jueza.

El título de la nota publicada el martes rezaba la consigna: “Alistan una marcha contra la jueza Pozzer Penzo”. No obstante, en un comunicado la Dra. Mariana Barbitta en defensa de la magistrada manifestó que, "nos llamó poderosamente la atención este mensaje direccionado de hostigamiento, ya que sin perjuicio de la libertad de expresión del diario en cuestión, se da publicidad a la nota y se emplean términos y expresiones que resultan violentas. Se usa marchar contra a la jueza, a quien se la califica en la nota como psicópata".

Asimismo, agregó que "la nota parece ir dirigida hacia los/las Consejeros/as, a modo de presión, anunciando la marcha con dos meses de antelación, poniendo en riesgo el debido proceso y la transparencia de los expedientes que ahí tramitan".

La Dra. Barbitta, a su vez resaltó su preocupación sobre la manifestaciones prevista por los Empleados Judiciales de la Nación (UEJN), dado que "pone en riesgo el correcto procedimiento de las causas, además de que puede afectar en forma directa e injustificada a la Dra. Pozzer Penzo".