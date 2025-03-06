Furor por Shakira: partieron de Corrientes cuatro vuelos repletos de fanáticos

La llegada de Shakira a la Argentina causó furor entre los fans que durante horas habían hecho filas online para obtener sus entradas antes de que se acabara el año pasado. Este jueves, al menos 700 fanáticos partieron del aeropuerto de Corrientes para llegar unas horas antes de los conciertos que dará este viernes y sábado.

Cuatro aviones desbordantes de fanáticos despegaron rumbo a Buenos Aires con un solo objetivo: ver a la estrella colombiana en su esperado regreso a la Argentina. Según precisaron fuentes oficiales, la gran mayoría de los viajeros que abordaron los aviones fueron fans de la autora de “Las caderas no mienten”.

Con pancartas, camisetas con su rostro y la emoción a flor de piel, un total de 700 pasajeros emprendieron el viaje hacia la capital del país para ser parte de la primera de las dos fechas que la cantante brindará en el Campo Argentino de Polo, como parte de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

Según informaron fuentes oficiales a El Litoral: “Los fanáticos llenaron los aviones, partieron en dos vuelos de la empresa Flybondi y otros dos de Aerolíneas Argentinas”.

El entusiasmo por ver a Shakira no es una sorpresa. La última vez que la artista pisó suelo argentino fue en 2017 con su El Dorado World Tour, y desde entonces, la expectativa por su regreso solo creció. Su nuevo espectáculo promete un recorrido por sus mayores éxitos, además de los temas de su reciente álbum, que lleva el mismo nombre de la gira.

La fiebre por la colombiana es mundial, y Argentina no es la excepción. Con entradas agotadas y miles de personas listas para corear sus canciones, el Campo Argentino de Polo se prepara para recibir a una de las artistas más queridas del planeta.

(VT)