Destacan a Europa como un mercado clave para la exportación de yerba mate argentina

Fue la principal conclusión surgida en la capacitación “Exportación de yerba mate: oportunidades en el mercado europeo”, organizada en forma conjunta entre el INYM y la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, y desarrollada el pasado mes de noviembre.

Las exposiciones vía Zoom estuvieron a cargo de Germán Sturc, Economista y desarrollador de negocios internacionales, y Victoria de la Torre, fundadora y CEO de Southmatea, quienes explicaron cómo adaptar la yerba mate a los gustos y exigencias del mercado europeo: desde el cumplimiento de normativas y etiquetados hasta el desarrollo de marca y la presentación de casos de empresas que ya lograron internacionalizarse.

Luego de trazar un panorama acerca de los principales mercados de exportación de la yerba mate, donde Siria ocupa un lugar preponderante, los especialistas analizaron el potencial de la Unión Europea donde se registró un crecimiento exponencial. Entre 2005 y 2024 las importaciones de yerba mate (principalmente de Argentina y Brasil) pasaron de 2.500 toneladas (U$S 3,5 millones) a unos 9.000 toneladas ( U$S 31 millones).

En ese contexto, España aparece como el principal destino europeo del producto, con una preponderancia de la yerba mate argentina sobre la de otros orígenes. Según los especialistas, este país representa alrededor del 50% de las ventas de yerba mate bajo el formato tradicional, seguida de Alemania y, más lejos, Francia, Italia y Polonia.

“España cuenta con una gran colectividad sudamericana y cultura de infusiones; acceso fácil al canal latino y creciente presencia en bio/salud y Amazon; mientras que Alemania hace foco en tiendas bio y experimentación con nuevos “superfoods” y Francia e Italia crecen lentamente vía canal latino, gourmet y e-commerce”, destaca el informe presentado.

En ese sentido, se destacó que el tamaño de la “industria de las bebidas y no bebidas” cerrará este año con U$S 712 millones, con una proyección de U$S 1.200 millones para el 2035. Es en estos segmentos donde el producto podría encontrar un nicho interesante; obviamente adaptándose a las variantes de consumo. Además del formato tradicional, el desafío está en desarrollar bebidas RTD (“Ready To Drink” o listas para beber), bebidas energéticas, infusiones tipo “mate tea” (similares al mate cocido) o solubles para preparar “mate instantáneo”.

A partir de su alto contenido en polifenoles antioxidantes y otras propiedades benéficas para la salud, la yerba mate puede tener amplias posibilidades en el rubro “no bebidas”, como el caso de la cosmética, las cápsulas nutricionales y los suplementos herbales; entre otros.

Desafíos

Si bien el Viejo Continente abre oportunidades, también plantea desafíos; no solamente relacionados al formato, sino también en identificar con claridad los segmentos de consumidores, adaptando el packaging y el mensaje para llegar a ellos. “La tendencia – explicaron- es el packaging “natural” y conectado al entorno local, con colores tierra, verdes y kraft (cartón natural, papel reciclado), e ilustraciones simples que refieran a la naturaleza, paisajes locales, símbolos eco (hojas, árboles). Evitar colores fuertes y saturados (rojo, amarillo, azul brillante) y el ‘look sudamericano tradicional’ cargado”.

El caso de Alemania revela un dato interesante, que puede ser aprovechado y tomado como ejemplo al momento de identificar la demanda. En ese país se elabora desde 1924 “Club – Mate”, una bebida carbonatada sin alcohol hecha con extracto de yerba mate, muy popular y que se volvió de culto para los adeptos a la tecnología, la música electrónica y los videojuegos.

Durante la capacitación también se abordaron temas relacionados a los recursos y herramientas para cumplir con las regulaciones, registros y etiquetados vigentes en el mercado europeo.

Mercado en expansión

Sobre el final de la presentación, los especialistas resumieron que la Unión Europea es clave para la yerba mate argentina porque allí se observa una demanda creciente en segmentos de valor como la hoja premium, los blends funcionales, las bebidas RTD y los suplementos.

Se trata de un mercado en expansión, en la cual Europa occidental absorbe la mayor parte de la innovación y premiumización. Además – explicaron – se manifiesta un alto margen y percepción de calidad, ya que los productos con origen argentino son valorizados en segmentos como bio, gourmet y health (salud). También es posible trabajar en un posicionamiento estratégico a partir de conceptos como “clean energy” (energía limpia o producción de bajo impacto ambiental), “plant-based” (estilo de alimentación que prioriza alimentos de origen vegetal), “sustentable” y “ritual auténtico”, “herencia”; todos ellos atributos muy valorados en la UE actual.

