Qué puesto ocupa Valdés en el ranking de gobernadores

La edición de marzo del ranking de gobernadores, la tabla mensual que edita CB Consultora Opinión Pública con la imagen de los 24 mandatarios en sus provincias, trae nombres fuertes arriba y sobre todo abajo de la tabla. ¿Cómo cuáles? Lidera el chubutense del PRO Ignacio "Nacho" Torres y está último el bonaerense K Axel Kicillof.

CB es una firma con origen en Córdoba, dirigida por el analista Cristian Buttié, que en mayo de 2020 comenzó con esta interesante tabla federal y luego fue incorporando otros rankings, como los de intendentes.

Para la última edición de la tabla de gobernadores, hizo un relevamiento de 629 a 898 casos en cada provincia, entre el 1 y el 4 de marzo, y presentó los resultados con un margen de error de 3% a 4%.

Respecto al podio, otro mandatario que creció fue Maximiliano Pullaro, el radical que conduce Santa Fe y será candidato para reformar la constitución en su provincia. Y en cuanto al fondo de la tabla, cayó al penúltimo e incómodo puesto Jorge Macri, del PRO y a cargo de la Ciudad de Buenos Aires.

Los 8 mejores y los 8 peores

Para un mejor análisis, CB divide los resultados en tres grupos, con los 8 mejores, los 8 del medio y los 8 peores. Los ordena según la imagen positiva que consiguen los gobernadores en sus distritos.

En el arranque del informe, además, desagrega las principales conclusiones, donde comprara los resultados con el sondeo previo. Dicen así:

1) "Los tres gobernadores mejor valorados de este mes por sus co-provincianos son: Ignacio Torres (Chubut) liderando con un 62,4% de aprobación, seguido por Maximiliano Pullaro (Santa Fe) con un 61,7%, y en tercer lugar Osvaldo Jaldo (Tucumán) con un 60,9% de imagen positiva".

2) "Los gobernadores peor calificados del mes de marzo de 2025 son: en último lugar, Axel Kicillof (Buenos Aires) con un 41,3% de imagen positiva, seguido por Jorge Macri (CABA) con un 41,5%, y luego Gustavo Sáenz (Salta) con un 41,9%".

3) "El Jefe de estado que más creció comparado a nuestra medición de febrero fue el Gobernador Maximiliano Pullaro (Santa Fe) (+1.4%), mientras que Axel Kicillof (Buenos Aires) fue quien más cayó (-2.5%)".

La parte de arriba de la tabla la completan Marcelo Orrego (fuerza provincial, San Juan, con 59,9% de positiva), Leandro Zdero (UCR, Chaco, + 58,5%), Gustavo Valdés (UCR, Corrientes, + 58%), Hugo Passalacqua (fuerza provincial, Misiones, + 57,6%) y Martín Llaryora (PJ, Córdoba, + 56,8%).

Mientras que el fondo del ranking también lo integran Alberto Weretilneck (fuerza provincial, Río Negro, + 42,6%), Ricardo Quintela (PJ, La Rioja, + 43%), Claudio Vidal (fuerza provincial, Santa Cruz, + 43,9%), Gildo Insfrán (PJ, Formosa, + 48,6%) y Alfredo Cornejo (UCR, Mendoza, + 49,8%).

En los casos de Insfrán y Cornejo, pese a haber quedado entre los 8 peores, terminan con más apoyos que rechazos. Los otros 6, en cambio, tienen saldo negativo de imagen.

El ranking federal de intendentes

CB también publica en su informe un ranking federal de intendentes. Con estos resultados:

1) "Los tres intendentes mejor valorados del mes de marzo de 2025 por sus vecinos son: en primer lugar, Gustavo Sastre (Puerto Madryn) con un 59,0% de aprobación, seguido por Leonardo Stelatto (Posadas) con un 58,2%, y en tercer lugar Eduardo Tassano (Corrientes Capital) con un 57,7% de imagen positiva".

2) "Los intendentes peor calificados del mes de marzo de 2025 son: en último lugar, Armando Molina (La Rioja Capital) con un 36,1% de imagen positiva, seguido por Walter Vuoto (Ushuaia) con un 36,8%, y luego Pablo Grasso (Río Gallegos) con un 37,0% de aprobación".

3) "El intendente que más creció comparado con nuestra medición de Febrero fue Susana Laciar (San Juan) con +2.6%, mientras que Armando Molina (La Rioja Capital) fue quien más cayó con -2.2%".

Fuente: Clarín