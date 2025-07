En el marco de la Semana Santa, este jueves se llevó a cabo la misa del Jueves Santo en la Catedral de Corrientes, ubicada en Hipólito Yrigoyen 1572 de la capital provincial. La homilía fue a 20.30 a cargo del el arzobispo, José Adolfo Larregain.

La misa recuerda la Cena del Señor e invita a la comunidad correntina a vivir un momento de profunda reflexión y encuentro espiritual.

El Jueves Santo conmemora la Última Cena de Jesús con sus discípulos, y es una de las fechas más significativas dentro del calendario litúrgico. La misa incluyó el tradicional rito del Lavatorio de los Pies, símbolo de humildad y servicio.

Desde la Arquidiócesis, se invita a todos los fieles a participar de la Semana Santa con recogimiento y fe, en un tiempo que llama a la unidad, el perdón y la esperanza.



Homilía completa

El Evangelio nos pone en contexto de una cena con carácter testimonial donde el memorial de la Pascua se traduce en el amor llevado al extremo por el servicio y la humildad. Jesús al lavar los pies de sus discípulos, estableció un modelo de liderazgo basado no en el poder ni en la autoridad, sino en la compasión. No es simplemente una tarea, sino una actitud de entrega y abnegación, donde se priorizan las necesidades de los otros por encima de las propias, reconociendo su dignidad y valor.

La humildad es esencial en el lavatorio de los pies. Trasciende las barreras sociales y culturales, donde la persona que sirve se ubica físicamente en condición de inferioridad con relación a la otra. Jesús, siendo el Maestro y el Hijo de Dios muestra que la verdadera grandeza radica en la entrega total y generosa. Significa abandonar toda posición y comodidad para correr en auxilio de quien lo necesita.

Hoy nos podemos preguntar: ¿Qué significa lavar los pies, que implicancias y consecuencias tiene? ¿Cómo actualizar hoy ese gesto de Jesús? Es un llamado a la transformación personal, donde se abandona la búsqueda de poderío y reconocimiento para abrazar la entrega. Es una invitación a vivir una vida abnegada, reconociendo la dignidad de cada persona y esforzándose por aliviar sus necesidades, significa poner a disposición todo lo que somos y tenemos, incluso hasta nuestra propia vida. Dar la vida no es solamente morir, sino también vivir para los demás.

Podemos aplicarlo a ámbitos personales: lo manifestamos en pequeños gestos de amabilidad, en la ayuda al necesitado, en la escucha atenta a los demás, o en cualquier otro acto que demuestre nuestra disposición a entregarnos con amor. Lo realizamos en los diversos ámbitos, como por ejemplo: servir a la familia, cuidar a los ancianos y enfermos, practicar la escucha y el perdón; en el trabajo y profesional: colaboración, trabajo en equipo, trato con respeto, empatía, paciencia, etc.; en lo fraterno comunitario: actividades de voluntariado, actos de caridad, promover la justicia, llevar consuela, paz, esperanza, etc.

Hoy nuestra Patria necesita que se le lave los pies. El verdadero patriotismo se expresa en actos de servicio y de dedicación, no sólo en palabras y símbolos. Implica responsabilidad con el bienestar de su pueblo, con el deseo de servir al bien común, contribuir a su progreso con amor profundo y desinteresado.

Lo enumerado anteriormente no son grandes gestos heroicos, sino se trata de actitudes constantes de entrega y atención hacia los demás. Es experimentar lo que nos dice Jesús: «Serán felices si sabiendo estas cosas las cumplen» (Jn 13,17).

Jesús se despojó del manto para servir y con una toalla ceñida comenzó a lavar los pies. Abraza y refresca Señor nuestros pies cansados, quita el polvo que se adhirió en el caminar, venda las heridas que han sangrado, suaviza las durezas que se me han formado, mira mis ojos que han llorado. Limpia mis pies y corazón, quiero aprender a decir Sí. Ayúdame a no dudar, a confiar en tu Verdad. Purifícame totalmente con la luz de tu mirar. Con ternura me descalzas, me pides que confíe en Ti.