El caso del batallón desaparecido

n La mayor operación anfibia del Mediterráneo se puso en marcha en enero de 1915. Ideada por Winston Churchill que hasta comienzos de ese año había sido el Primer Lord del Almirantazgo Británico, consistía en tomar Constantinopla avanzando por el estrecho de Los Dardanelos, neutralizar Turquía y crear una ruta para abastecer a Rusia ante el acoso de las potencias de centro Europa. Una operación diseñada para definir la guerra que acabó en desastre. El 12 de agosto los mandos británicos lanzaron un ataque a bayoneta calada contra las posiciones turcas que luego se demostraría que fue un terrible error. Los turcos, armados con ametralladoras y franco tiradores que no se movían de sus posiciones, los masacraron.

En 1965 tres soldados neozelandeses enviaron una carta a la revista de ovnis Spaceview y se publicó en el número del mes de septiembre contando una espeluznante historia de la que habían sido testigos en la mañana del 21 de agosto de 1915. “Había amanecido un día claro –cuentan- sin ninguna nube visible en el cielo. La excepción la constituían seis u ocho nubes, todo con clara forma de un plato sopero, de regulares dimensiones. Debajo y muy cerca del suelo, había otra de forma idéntica, pero mucho más grande, era compacta y tenía el aspecto de una cosa bien sólida, con una estructura bien visible y clara. Estaba a unos 300 metros del escenario de los combates. Más tarde esta nube singular se situó sobre el lecho seco de un curso de agua. Teníamos una visión perfecta de todo el panorama. Un regimiento británico, el 14 de Norfolk, fue visto mientras bajaba por aquel lecho seco hacia la cota 60. Cuando llegaron a la altura de la nube, todos los soldados penetraron dentro de ella, pero ni uno de ellos salió de allí para desplegarse y entrar en combate. Desaparecieron todos, silenciosamente, como si la nube se los hubiera tragado. Una hora más tarde aproximadamente, la nube se elevó y ganó altura hasta unirse a las otras nubes que estaban más arriba. Todas se pusieron en movimiento hacia el norte, hacia Bulgaria.Los que fueron testigos de este incidente insistieron en el hecho de que jamás Turquía reconoció haber capturado a ese regimiento y negó todo contacto..

La carta tiene numerosos errores, más que nada de la fecha en que ocurrió el hecho, ya que según el informe oficial, los neozelandeses se encontraban en ese momento a una distancia de unos 5 km. A pesar de algunos errores de escritura, se dio por sentado que la carta era cierta, que no era ninguna broma. Parece que la memoria les jugó una mala pasada y se mezclaron algunos hechos y fechas. La intensa neblina que había ese día en el campo de batalla, cubrió toda la zona y fue corroborada posteriormente por un informe oficial de las fuerzas que participaban en la contienda. El misterio fue alimentado por sir Ian Hamilton, jefe de la fuerza expedicionaria durante la campaña de Gallipoli que en diciembre de 1915 escribió: “todo fue una cosa muy misteriosa, ninguno de los soldados integrantes del regimiento, jamás volvió.” En todas las contiendas y guerras ocurridas en todo el mundo hubo casos de extrañas desapariciones que nunca fueron aclaradas y quedaron en el olvido. Hay casos en Corea, Vietnam, Irak, la Segunda Guerra Mundial y otros eventos bélicos donde desaparecieron des pocos soldados hasta regimientos enteros y que nunca fueron aclarados debidamente.

Dentro del misterio de las desapariciones masivas existe un pequeño y concreto campo aún más enigmático si cabe, en el cual se encuadran aquellas que tuvieron como protagonistas a grupos numerosos de personas. Decenas, incluso cientos de seres humanos, que sin saber aún los motivos, dejaron de dar señales de vida. El mayor misterio reside en el hecho que ninguno de ellos logró escapar a ese destino, a esa fuerza que los llevó lejos, no se sabe dónde, muy lejos de su punto de origen. Qué pasó con ellos? Quizás fueron teletransportados a otra dimensión, o raptados por seres extraterrestres, pero, para qué? O quizás pasaron a otra dimensión, ingresaron a un portal dimensional del cual no se puede volver.

El primer caso histórico.

Mucho antes de aquel 117 DC, concretamente en el siglo IV antes de Cristo, vino al mundo uno de los mayores conquistadores de la Humanidad, nació en Macedonia Alejandro Magno, realizador de grandes hazañas bélicas de la época, quien a los 20 años era el dueño de más de medio mundo conocido. Durante su última campaña Alejandro fue capaz de cruzar el río Indo internándose en tierras desconocidas en ese momento. En esta aventura lo acompañaba un notable ejército compuesto por macedonios que hacía dos años acompañaban a Alejandro Magno en su campaña y querían llegar cuanto ante a su casa para ver a sus familiares. Tras una breve discusión, Alejandro decidió que sus hombres regresaran a sus casas en barcos, que estaban dirigidos por el comandante Nearco, que los llevaría a través del Golfo Pérsico y de ahí al Mediterráneo. Muchos de ellos jamás vieron a sus mujeres e hijos. Aquella flota compuesta por muchos barcos, simplemente desapareció.

Existen algunas teorías para explicar esta extraña desaparición.. Una se refiere a una feroz tormenta que se desató de golpe y hundió a toda la flota. Algo muy improbable ya que hablamos de más de una decena de barcos. Otra hipótesis señala que las naves se perdieron al no conocer la zona, aguas desconocidas y podrían haberse internado en la península de la Malasia donde desaparecieron. Otros investigadores acotaron que podrían haber llegado a las islas de Tahití o Hawai. Lo único cierto y concreto es que de aquella inmensa flota, compuesta por cientos de hombres, no quedó el mínimo rastro. Otros aseguran que la flota se metió en medio de una intensa niebla, de la cual no volvió a salir. Por esto, en el campo de las desapariciones masivas, ya sea en mar o en tierra, esta es considerada como la primera y misteriosa desaparición masiva de seres humanos. Y así quedó registrada en la historia.