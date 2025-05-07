Un municipio correntino advierte: “El que poda árboles recibirá multa”

Los vecinos de Monte Caseros recibieron una advertencia sobre la prohibición de podar árboles en el espacio público. Los pobladores de la localidad del sur de Corrientes no pueden cortar ramas o intervenir ejemplares en la vía pública sin autorización de la comuna o recibirán multas.

Gentileza

Así lo establecen las ordenanzas 1410/98 y 2632/23 y en un comunicado emitido en las redes sociales recientemente por el área de la Secretaría de Ambiente de esa localidad, señalaron que: “La poda indiscriminada produce envejecimiento y afecta la salud del árbol”.

El comunicado de la Municipalidad de Monte Caseros en redes sociales

“Atención vecinos. ¡No dañe los árboles!”, advierte el mensaje oficial. Solo se permite eliminar ramas en casos excepcionales, como cuando interfieren con cables o impiden el paso de peatones. En todos los casos, debe intervenir personal capacitado.

La comuna también recordó que, si un vecino considera necesaria una poda, debe comunicarse previamente al Centro Único de Reclamos al número 3775-493070, donde se evaluará cada situación de manera individual.

Además de preservar el paisaje urbano, esta medida busca proteger un recurso natural vital para la ciudad. Los árboles ofrecen sombra, regulan la temperatura, filtran el aire y contribuyen al equilibrio ambiental.

Desde el municipio remarcaron que quienes no respeten esta normativa podrán ser multados o sancionados, por lo que instan a los montecasereños a colaborar con el cuidado del entorno.