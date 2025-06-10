Recorte del 30% en salarios para embarcadizos: 11.000 familias correntinas afectadas

El conflicto de los trabajadores del mar continúa luego de semanas de negociación por parte del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (Somu). En la Argentina hay 22.000 familias que trabajan en el sector de la marina mercante, de las cuales al menos 11.000 son correntinos, en su mayoría de la ciudad de Empedrado. Este lunes entregaron un petitorio al gobernador Gustavo Valdés.

Con el último decreto del gobierno nacional 340/25 del Régimen de Excepción de la Marina Mercante Nacional que regula el sector, los embarcadizos podrían sufrir un recorte de casi el 30% del salario y la desregulación del convenio de trabajo que representa un 50%.

Gonzalo Soto, secretario del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (Somu) señaló a El Litoral: “Esperamos tener alguna solución del Ministerio, posiblemente haya una reunión el viernes con gobernadores que influyen notablemente la situación de cada provincia, pero también esperamos que el gobernador Gustavo Valdés, después del petitorio que entregamos en la Casa de Gobierno, tenga la buena predisposición de poder hablar con sus pares y asistir en representación de todos los ciudadanos correntinos que pertenecen a la marina mercante”.

El petitorio entregado al gobierno provincial busca que Gustavo Valdés tome su reclamo e incentive a los demás gobernadores del país a intervenir en el conflicto para revertir la situación que atraviesan los trabajadores de la marina mercante.

“Hasta el momento nosotros venimos planteando que no somo la variable de ajuste, nuevamente los compañeros estuvieron en el senado peleando por el decreto 340/25 que lastima muchísimo a toda la marina mercante y también desregula y da la posibilidad de que los empresarios como Cámaras Empresariales quieran tomar a los trabajadores como solución a sus problemas”, agregó.

Por el momento los embarcadizos se encuentran de paro en todo el país, y Soto aclaró que: “Seguimos en la postura de profundizar las medidas si el gobierno no llama a una reunión urgente con carácter urgente y que ellos sean una herramienta para destrabar el conflicto”.

